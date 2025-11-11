Ключевые моменты:

В Одессе 11 ноября ожидается значительный дождь — до 49 мм осадков за 12 часов.

Возможны подтопления улиц, заторы на дорогах и ухудшение видимости.

Жителей просят избегать поездок, держаться подальше от деревьев и линий электропередач.

Погода в Одессе 11 ноября: ливень, туман и шторм на море

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 11 ноября в Одессе ожидается значительный дождь — от 15 до 49 мм осадков за 12 часов. На дорогах области ночью и утром возможен туман с видимостью 200–500 метров, а во время ливня — не более 1–2 км.

В связи с непогодой объявлено предупреждение о метеоявлениях I уровня (желтый уровень опасности).

Из-за дождя и ветра возможны затруднения движения транспорта, подтопления улиц и дворов, а также обрывы веток и проводов.

Рекомендации одесситам во время непогоды

В Одесской ОВА и мэрии города просят жителей учитывать погодные условия и быть максимально осторожными:

Планируйте маршруты с учетом возможных подтоплений.

Не оставляйте автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решётках ливнёвок.

По возможности ограничьте передвижения по городу, особенно пожилые люди, дети и беременные женщины.

При сильном дожде не пользуйтесь подземными переходами, подвалами и паркингами, они могут быть затоплены.

Не подходите к пляжной зоне — из-за шторма в Черном море существует минная опасность.

Также напоминают, что в городе работают пункты несокрушимости, где можно укрыться, согреться, зарядить телефон и выпить горячий чай.

Напомним, мощный ливень 30 сентября привел к гибели как минимум 9 человек и затопил более 800 домов в Одессе. Предупреждения о непогоде вышли с опозданием — коммуникация между службами оказалась хаотичной.

Читайте также: Виноватые в потопе в Одессе смылись быстрее, чем грязь с асфальта: почему улицы затопило и погибли люди