Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе отапливают воздух вместо квартир и как можно исправить ситуацию

Как в Одессе отапливают воздух вместо квартир и как можно исправить ситуацию

Сейчас много разговоров ведется об экономии тепла и энергоносителей. И даже многое делается для этого. Но в Одессе остается много мест, где драгоценная тепловая энергия обогревает воздух улицы, так и не доходя до квартир жителей города. Давайте исправим это вместе. 

Фотография к этой статье сделана в Преображенском парке Одессы  в начале теперь уже прошедшей зимы, а если точнее — 7 декабря. Поверьте на слово: проверочный визит туда же 19 марта показал картину «копия папа».

Кто его знает, может эти оголенные трубы теплоподачи зимой спасли жизнь кому-то из наших обездоленных сограждан (хотя были в городе и случаи замерзания насмерть). Но наверное, жизни этих людей следует спасать более цивилизованно, а магистральные трубы отопления не должны обогревать Вселенную.

Позволим себе предположить, что это далеко не уникальное в Одессе место с лишенными теплоизоляции трубами. А потому предлагаем каждому, читающему эти строки, проявить, как раньше говорили, пролетарскую сознательность и присылать нам подобные фото с указанием точного адреса такого непорядка.

А мы, в свою очередь, обязуемся передать всю эту собранную информацию теплоэнергетикам. Думается, это в какой-то мере облегчит и упорядочит их нелегкий труд на наше же общее благо.

Присылайте фотографии на электронную почту редакции [email protected] или в сообщения на странице «Одесской Жизни» в Фейсбук: facebook.com/odessalife.

уличная тепломагистраль

Ранее «Одесская Жизнь» писала, как можно с помощью государственной программы сделать так, чтобы  платежки за тепло и газ не ошарашивали неподъемными суммами и организовать энергосбережении в своем доме.

Читайте также: За какие коммунальные услуги можно не платить?

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
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