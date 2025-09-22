Ключевые моменты:

Старые теплосети: В Одессе много домов с советскими трубами, которые никто не ремонтировал. Это приводит к низкой температуре и потерям тепла.

Отсутствие счетчиков: Жители старых домов платят по максимальному тарифу, даже если батареи холодные. Плата за отопление может достигать 4000 грн за прохладную квартиру.

Жители домов с ОСМД могут самостоятельно управлять подачей тепла, заменять трубы и существенно уменьшать цифры в платежках (до 700-800 грн).

Возможность отказаться от услуг КП «ТМО» есть, но для этого необходимо, чтобы более 50% квартир в доме были отключены от отопления.

Тарифы на будущее: Планируется незначительное повышение тарифа на тепло (до 1813,94 грн за Гкал) из-за роста цен на ресурсы.

Главная проблема домов Одессы – это трубы от СССР

Художник Владимир живет в двухэтажном доме на Адмиральском проспекте. И, по его словам, каждый год с наступлением холодов для него начинается «битва за тепло».

– История отопления нашего дома берет свое начало в 50-х годах прошлого века, в СССР. Это видно по остаткам утепления труб на чердаке – стекловата полностью рассыпалась. Так что, к гадалке не ходи, ни ЖЭКи, ни последующие ЖКС и управляющая компания ничего для утепления теплосетей не делали. А на запросы отвечали стандартно: денег нет, работать некому – ждите. Можно, конечно, было скинуться и самим привести теплосети в порядок. Но дело в том, что из восьми квартир в нашем доме центральным отоплением пользуются только три. В остальных – АГВ. То есть, довольно затратно, – не скрывает Владимир. – К тому же к трубам этим прикоснуться страшно. Поэтому отопление в нашем доме всегда работало отвратительно. Объявлений об испытании домовой системы перед отопительным сезоном не видели давно. При этом запускать отопление после многочисленных скандалов приходили обычно в первых числах декабря. То там протекает, то старинный кран в «умелых ручках» рассыпается… А в последний раз в ходе разборок вообще выяснилось, что мы уже принадлежим не к компании «Сервис Плюс», а к ЖКС «Черёмушки». В общем – те же яйца, только в профиль.

Счетчик тепла: «холодные батареи им просто невыгодны»

Обещанный счетчик тепла в доме Владимира тепловики тоже устанавливать не спешили. Поэтому за довольно прохладный климат в квартире приходили платежки на сумму более 4000 гривен.

– Але, нарешті, вирішили «поставити на лічильник» і нас. Тут-то й з’ясувалося, що вся арматура в підвалі – труби, вентиль, з’єднання – в такому стані, що торкатися до них просто небезпечно. Мабуть, вони як були поставлені в 1954 році полоненими німцями, які селище суднобудівників будували, так дивом і вистояли до наших днів. Приїхала бригада з тепломереж – на вході труби частково замінили, лічильник тепла встановили і запустили гарячу воду. Знову-таки, по-моєму, третього грудня. Минув місяць – прийшов час передавати показання. І тут виявилося, що на лічильнику – нуль. Через кілька днів приїхали фахівці з тепломереж, і з’ясувалося, що попередні майстри з якихось міркувань встановили лічильник на «зворотний», та ще й переплутали напрямок потоку. Ще два дні зайняла переробка всієї цієї нісенітниці. Ну, ось і щастя – все запрацювало. Правда, рахунок за місяць знову на чотири тисячі прийшов. Довелося з’ясовувати стосунки з теплопостачанням – перерахували. В будинку стало тепло – зрозуміло, що, поставивши лічильник, тепловики хочуть гроші за опалення отримувати. І холодні батареї їм просто невигідні. Але, швидше за все, і в цьому році доведеться «воювати за тепло», – вважає Володимир. – Вже з ЖКСом.

Чи можна одеситам здешевити платіжки за тепло?

Військовий у відставці Олександр проживає в багатоповерхівці на Паустовського. У будинку створено ОСББ.

– У нас поставили тепловой счетчик. То есть, мы платим непосредственно за то тепло, которое поступает в дом. Плюс к этому есть специально обученный человек, который следит за температурой. Если на улице +10°, то он перекрывает подачу теплой воды. Мы управляем отоплением – и поэтому довольно мало за него платим. У меня трехкомнатная квартира. И плата за отопление была в пределах 700-800 гривен. А моя теща, которая живет в соседнем доме в двухкомнатной квартире, за тепло платит 2300. То есть, в доме нет хозяина, – отмечает Александр.

Дому, где живет Александр, 70 лет. Подача отопления идет сверху. Поэтому у этих одесситов была другая проблема.

– Я живу на седьмом этаже, у меня батареи доходят до +50°. А на третьем – +15°. Уже не хватает теплоносителя, чтобы пробить старые трубы. Люди на первых этажах жаловались: у нас постоянно холодно – зачем мы платим за отопление? – рассказывает Александр. – Поэтому председатель ОСМД решил выделить из фонда развития дома определенную сумму на замену стояков от девятого этажа до подвала в двух подъездах. И люди на первых этажах, наконец, получили теплые квартиры.

Почему одесситы вынуждены дважды платить за тепло?

Раньше жители первых этажей в доме Александра, как, к сожалению, многие одесситы, грелись электрокаминами и платили по двойному тарифу: и за тепло, которого практически не было, и за электричество. Некоторые хотели от отопления отказаться.

– Разве потребитель не имеет права отказаться от некачественной услуги? Но сделать это оказалось почти невозможно. Соседи рассказывали, что чиновники не только палки – бревна в колеса вставляют, – делится Александр. – Единственной, кому это удалось – нашей дворничке. У нее на первом этаже угловая квартира. Добилась-таки, чтобы ей официально дали бумагу о том, что у нее радиаторы сняты. И за отопление она не платит.

А пока чиновники решают, кто за что должен платить, одесситы выкручиваются сами.

– Допустим, я вызываю сантехника и говорю: у меня текут старые батареи – давай, заглуши. Он мне их отрезает и ставит заглушки – он вынужден это сделать, чтобы я людей не затопил. А денег купить целые батареи у меня нет. Но, когда будут, обещаю позвать сантехника, чтобы он новые поставил. Вызываю комиссию, говорю: у меня нет отопления – за что вы деньги берете? Я знаю четырех человек в городе, которые так сделали, – утверждает Александр. – Один уже 10 лет батареи «покупает» – все денег нет. Поставил электрообогреватель. Те же 1000 гривен, которые должен был бы платить за холодные батареи, платит теперь за электричество.

Как в Одессе отказаться от городского отопления: инструкция для потребителя

Действительно, отказаться от услуг КП «Теплоснабжение города Одессы» – монополиста в обеспечении одесситов тепловой энергией – не так просто.

Абоненты имеют право отказаться от услуг КП «ТМО» в случае, если:

более 50% квартир в доме отключены от централизованного отопления;

весь дом или отдельный подъезд принимает соответствующее решение, сообщает об этом коммунальное предприятие.

Согласно Правилам предоставления услуг по поставке тепловой энергии от 2019 года, чтобы отключиться от центрального отопления, необходимо:

подать соответствующее заявление в городской совет;

в случае разрешения – подготовить проект перестройки коммуникаций;

и только после этого – отрезать батареи;

затем составляется акт. И КП «ТМО» уведомляет владельца о расторжении договора предоставления коммунальной услуги.

Большинство одесситов будет платить за отопление по показаниям теплосчетчиков. Ими оборудованы 99% домов, являющихся абонентами КП «ТМО», уверяют в коммунальном предприятии. На 1% приходится те дома, в которых отсутствует возможность установки счетчиков. Как только балансодержатели проведут все соответствующие подготовительные работы, специалисты ТМО смогут закончить свою часть работы в полном объеме. За исключением тех случаев, когда отсутствует техническая возможность для установки теплосчетчиков. То есть жителям таких домов, по сути, придется оплачивать максимальный тариф для обогрева квартир. Независимо от температуры батарей.

Сегодня, утверждают в КП «ТМО», подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. Готовятся котельные, продолжается проведение ремонтных работ. Продолжаются и работы по подключению когенерационных газовых установок. Поскольку враг целенаправленно уничтожает энергогенерацию страны, из соображений безопасности КП «ТМО» не обнародует информацию о том, где и когда устанавливается оборудование. В то же время уверяет, что эти работы являются приоритетными для обеспечения энергонезависимости критически важной инфраструктуры города.

