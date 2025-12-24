Ключевые моменты:

Масляная пленка появилась на пляжах Одессы.

Пострадали десятки водоплавающих птиц, часть из них погибла.

Одесский зоопарк принимает живых птиц на спасение и реабилитацию.

Экобедствие в Одессе

Масштабный разлив подсолнечного масла из порта «Пивденный» добрался до побережья Одессы. Сегодня жирная пленка покрыла поверхность моря на пляжах Отрада и Ланжерон, Золотой берег. На берегу находят десятки погибших птиц. Корреспондент «Одесской жизни» побывала на одном из пляжей и подготовила небольшой фоторепортаж.

Пострадало очень много водоплавающих птиц.

При этом на побережье остается немало живых птиц, которых еще можно спасти, если действовать быстро. Как рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, в основном речь идет о больших и черношейных поганках (чомгах), но встречаются и другие виды. Масло склеивает перья, из-за чего птицы не могут плавать и летать, быстро переохлаждаются и погибают.

Как помочь выжившим птицам

Выживших птиц сейчас собирают волонтеры и неравнодушные одесситы. Игорь Беляков призывает людей подбирать таких птиц, аккуратно помещать их в коробки и привозить в Одесский зоопарк.

По словам директора, в зоопарке уже организован прием пострадавших животных. Их будут отмывать от масла, сушить и затем выпускать обратно в природу. Скорость действий очень важна — именно от нее зависит, удастся ли спасти птицу.

«Нам сейчас привозят большое количество птиц. Мы принимаем всех. Пока справляемся своими силами, но если понадобится помощь, обязательно обратимся к волонтерам», — отметил Игорь Беляков.

