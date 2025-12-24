Ключевые моменты:

В Одессе состоялась премьера видеоклипа «Щедрик между тревогами», созданного местными музыкантами, хорами и студентами профильных учебных заведений в условиях военного времени.

Проект объединил музыкальный лицей имени Столярского, колледж искусств имени Данькевича и креативное сообщество города для создания современного образа культурной Одессы.

Съемки проходили в сжатые сроки в перерывах между воздушными тревогами, что стало символом несокрушимости одесского культурного фронта.

Инициатива приурочена к рождественским праздникам и подчеркивает украинскую идентичность Одессы, голос которой через музыку Леонтовича слышит весь мир.

«Щедрик» – всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, которое стало одним из самых известных музыкальных символов Украины в мире. На этот раз композиция прозвучала в новом прочтении как совместная работа одесских хоровых коллективов, музыкантов и творческих деятелей города, рассказали в пресс-службе Одесского городского совета.

Идея проекта родилась в одесских музыкальных школах и среди хоровых коллективов города. В инициативе приняли участие музыкальный лицей имени П. Столярского и колледж искусств имени К.Ф. Данькевича, музыканты и креаторы. Они объединились вокруг желания переосмыслить всемирно известное произведение и в то же время показать живую, современную культурную Одессу.

Напомним, 25 декабря в центре Одессы перекроют часть улиц в связи с проведением всеобщего щедрования «Рождество на побережье свободы».

«Съемки видеоклипа проходили в непростых условиях – в короткие паузы между воздушными тревогами. Это стало еще одним символом устойчивости города и его культурного сообщества. Мы хотели, чтобы Одесса звучала по-новому, по-современному. В каждой ноте – Одесса, в каждом голосе – наше единство и вера в культуру как объединяющую силу», – рассказала координатор проекта Елена Павлова.

А заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая отметила значение проекта для города: «Такие инициативы – это не просто искусство. Это о нашей идентичности, о способности Одессы звучать и творить даже в самые сложные времена. «Щедрик» в исполнении одесситов – голос города, который слышит весь мир».

Проект послужил примером того, как в военное время культура продолжает жить, развиваться и объединять общину, формируя современный образ Одессы на культурной карте Украины и мира.

