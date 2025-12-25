Ключевые моменты:

Флаг будет развеваться в городе до возвращения последнего пленного домой.

Огромное Знамя надежды развернули на Потемкинской лестнице.

В акции приняли участие семьи пленных, ветераны и освобождённые из неволи украинцы.

Флаг надежды в Одессе: символ поддержки пленных

В Одессе состоялась торжественная церемония поднятия Флага надежды — черно-белого полотнища, которое стало всеукраинским символом солидарности с украинскими пленными, депортированными и пропавшими без вести.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что флаг будет находиться в городе до тех пор, пока последний украинский пленный не вернется домой.

В рамках акции большое Знамя надежды также развернули на Потемкинской лестнице. В мероприятии приняли участие представители власти, общественных организаций, ветераны, семьи пленных и погибших защитников, а также украинцы, которые уже прошли через плен. Они поделились личными историями и напомнили, насколько важна надежда для тех, кто все еще находится в неволе.

Освобожденная из плена Галина Грициняк отметила, что Флаг надежды символизирует не только живых, но и тех, кто не пережил плен и должен быть похоронен на родной земле. Защитник Мариуполя Богдан Куцак напомнил, что многие его побратимы до сих пор остаются в плену и мечтают вернуться к своим семьям. Молодой военный Георгий Чурсина подчеркнул, что, несмотря на пережитые испытания, вера и надежда помогли ему выстоять.

Впервые Флаг надежды был поднят 8 мая 2025 года. Инициатором стал защитник Мариуполя Сергей «Волина» Волынский. С тех пор акция получила поддержку по всей Украине как знак единства, веры и несокрушимости украинского народа.

