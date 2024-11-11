Что делать одесситам, если дома до сих пор нет отопления

В Одессе отопительный сезон начался 4 ноября. Сначала тепло подали в школы и больницы, затем настала очередь жилых домов. Но до сих пор часть жителей города остаются без отопления. Причины задержек и что делать, чтобы получить тепло, выясняла корреспондентка «Одесская жизнь».
По запросу читателей, мы обратились на горячую линию 15-01, чтобы узнать, почему возникли проблемы с подачей тепла. Однако там ответили, что они не владеют такой информацией, поскольку за это отвечают местные (районные) котельные. Горячая линия может помочь только в случае аварийных ситуаций с отоплением.
На следующий день корреспондентка позвонила в КП «Теплоснабжение города Одессы» по номеру (048) 705-61-00. Ей сообщили, что в отдельных районах проводятся ремонтные работы, которые уже завершены. Также в некоторых домах могут возникать внутренние проблемы с трубами, которые якобы текут.
Если же в вашем доме до сих пор нет отопления, следует обратиться в ЖЭК, который должен открыть задвижку. В случае ОСМД ответственность лежит на председателе объединения жильцов дома.
Таким образом, вопрос дальнейшей поставки тепла решается индивидуально. Поэтому, если у вас до сих пор нет отопления, обращайтесь по приведенным ниже контактным номерам.
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Как связаться со своим ЖКС?
Приводим перечень жилищно-коммунальных сервисов Одессы и номера телефонов:
ЖКС «Вузовский», телефон: (048) 705-90-74;
ЖКС «Черноморский», телефон: (048) 705-34-40;
ЖКС «Черемушки», телефон: (048) 705-33-11/12;
ЖКС «Хмельницкий», телефон: (048) 705-79-69;
ЖКС «Фонтанский», телефон: (048) 740-72-62;
ЖКС «Порто-Франковский», телефон: (048) 705-74-23;
ЖКС «Пересыпский», телефон: (048) 793-78-60.
Что делать, если в ЖКС не берут трубку?
Если вы позвонили на указанный номер ЖКС, но вам так и не ответили, звоните в скорую коммунальную помощь — 15-01. Здесь вам ответят на вопросы, которые вас интересуют, помогут связать с работником ЖЭКа и решить вашу проблему.
Также можете позвонить в Диспетчерскую департамента городского хозяйства — (048) 705-48-84 или (067) 705-84-48.