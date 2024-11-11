Что делать одесситам, если дома до сих пор нет отопления

По запросу читателей, мы обратились на горячую линию 15-01, чтобы узнать, почему возникли проблемы с подачей тепла. Однако там ответили, что они не владеют такой информацией, поскольку за это отвечают местные (районные) котельные. Горячая линия может помочь только в случае аварийных ситуаций с отоплением.

На следующий день корреспондентка позвонила в КП «Теплоснабжение города Одессы» по номеру (048) 705-61-00. Ей сообщили, что в отдельных районах проводятся ремонтные работы, которые уже завершены. Также в некоторых домах могут возникать внутренние проблемы с трубами, которые якобы текут.

Если же в вашем доме до сих пор нет отопления, следует обратиться в ЖЭК, который должен открыть задвижку. В случае ОСМД ответственность лежит на председателе объединения жильцов дома.

Таким образом, вопрос дальнейшей поставки тепла решается индивидуально. Поэтому, если у вас до сих пор нет отопления, обращайтесь по приведенным ниже контактным номерам.

Как связаться со своим ЖКС?

Приводим перечень жилищно-коммунальных сервисов Одессы и номера телефонов:

ЖКС «Вузовский», телефон: (048) 705-90-74;

ЖКС «Черноморский», телефон: (048) 705-34-40;

ЖКС «Черемушки», телефон: (048) 705-33-11/12;

ЖКС «Хмельницкий», телефон: (048) 705-79-69;

ЖКС «Фонтанский», телефон: (048) 740-72-62;

ЖКС «Порто-Франковский», телефон: (048) 705-74-23;

ЖКС «Пересыпский», телефон: (048) 793-78-60.

Что делать, если в ЖКС не берут трубку?

Если вы позвонили на указанный номер ЖКС, но вам так и не ответили, звоните в скорую коммунальную помощь — 15-01. Здесь вам ответят на вопросы, которые вас интересуют, помогут связать с работником ЖЭКа и решить вашу проблему.

Также можете позвонить в Диспетчерскую департамента городского хозяйства — (048) 705-48-84 или (067) 705-84-48.