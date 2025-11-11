Ключевые моменты:

Активисты обвиняют Липтугу в отказе демонтировать маркеры «русского мира» в Одессе.

Они также упоминают сотрудничество Липтуги с российскими пропагандистами, а также его прежние заявления об украинских патриотах.

Детали

Общественная организация «Деколонизация. Украина» обнародовала обращение к руководителям Одесской МВА Сергею Лысаку и исполняющему обязанности городского головы Игорю Ковалю с требованием уволить Ивана Липтугу.

Авторы обращения заявляют, что более года продолжается бездействие по демонтажу символов «русского мира», которые нарушают закон о деколонизации. В течение этого времени Липтуга и возглавляемый им департамент якобы отписываются и оттягивают решение под разными предлогами, в частности ссылаясь на статус памятников в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, активисты отмечают неоднозначное профессиональное прошлое Липтуги: сотрудничество с российскими фигурами сомнительной репутации и публичные высказывания, оскорбляющие часть украинского общества.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку она касается вопросов защиты национальной памяти, суверенитета и чести погибших героев.

