Ключевые моменты:
- Активисты обвиняют Липтугу в отказе демонтировать маркеры «русского мира» в Одессе.
- Они также упоминают сотрудничество Липтуги с российскими пропагандистами, а также его прежние заявления об украинских патриотах.
Детали
Общественная организация «Деколонизация. Украина» обнародовала обращение к руководителям Одесской МВА Сергею Лысаку и исполняющему обязанности городского головы Игорю Ковалю с требованием уволить Ивана Липтугу.
Авторы обращения заявляют, что более года продолжается бездействие по демонтажу символов «русского мира», которые нарушают закон о деколонизации. В течение этого времени Липтуга и возглавляемый им департамент якобы отписываются и оттягивают решение под разными предлогами, в частности ссылаясь на статус памятников в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, активисты отмечают неоднозначное профессиональное прошлое Липтуги: сотрудничество с российскими фигурами сомнительной репутации и публичные высказывания, оскорбляющие часть украинского общества.
Эта ситуация вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку она касается вопросов защиты национальной памяти, суверенитета и чести погибших героев.
Читайте также:
- В Донецкой области погиб повар из ресторана в Одессе
- Почему графики не совпадают: ДТЭК объяснил причины
- Графики отключения света в Одессе на 11 ноября