Ключевые моменты:

В Одесский зоопарк за день принесли около 300 пострадавших птиц.

Больше всего пострадали поганки и одна гагара, одна птица погибла.

Спасенных пернатых готовят к возвращению в дикую природу.

Разлив масла у берегов Одессы: пострадавшие птицы

Около трехсот птиц, пострадавших из-за разлива масла у берегов Одессы, накануне доставили в зоопарк. Их приносили волонтеры и местные жители в течение всего дня — до самого вечера.

Директор зоопарка Игорь Беляков сообщил, что одну птицу спасти не удалось. По его словам, чаще всего в зоопарк привозили большую и малую поганку, а также одну гагару. Именно эти виды оказались наиболее уязвимыми.

Масло попадает на перья, из-за чего у птиц склеиваются крылья. Они теряют способность летать, не могут добывать пищу и погибают от холода и голода. По оценке специалистов, счет погибших птиц может идти на тысячи, и ситуацию уже называют экологической катастрофой.

Сейчас все спасенные птицы находятся на карантине. После восстановления их планируют выпустить обратно в природу. Для этого важно выбрать правильное место — например, для поганок нужен пологий берег. Скорее всего, птиц выпустят на одном из лиманов Одесской области.

Разлив масла произошел после удара РФ по емкостям с растительным маслом в порту Пивденный, из-за чего масляные пятна появились на поверхности моря.

