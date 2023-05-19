Еще один скандал: боксер Ломаченко рассказал, кто остановит войну в Украине

Похоже, что небезызвестный боксер из Одесской области Василий Ломаченко угодил в очередной скандал: накануне во время пресс-конференции перед боем с Девидом Хейни в США он сделал странное заявление, отвечая на вопрос о войне в Украине.

Так, боксер заявил, что никто не в состоянии повлиять на ход войны и изменить что-либо может «только Бог».

«Смотрите, трудно что-нибудь сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну», – сказал Ломаченко.

Кроме того, перечисляя главные символы своей жизни, Ломаченко поставил Украину на четвертое место и не упомянув ее название.

«Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Это все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше разговоров. Просто дождемся вечера субботы, 20 мая. Я здоров и готов. Это все», – сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко – бывший чемпион мира по профессиональному боксу из Белгород-Днестровского. Олимпийский чемпион в 2008 и 2012 годах. Сейчас продолжает спортивную карьеру, стремясь вернуть чемпионские пояса. Его бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девидом Хейни состоится в Лас-Вегасе 20 мая.

Помимо этого, Василий Ломаченко является воцерковленным верующим украинской православной церкви московского патриархата, которая, несмотря на формальную независимость, подчиняется русской православной церкви и чьи представители оправдывают действия рф по вторжению в Украину. При этом, когда началось полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года, Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Ранее Ломаченко сфотографировался вместе с любимцем Кадырова, а за видео с прововедью архиерея УПЦ Московского патриархата митрополита Лонгина общественное движение «Чесно» включило его в список предателей.

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Источники: od.vgorode.ua и Обозреватель