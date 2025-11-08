Ключевые моменты

Волейболистки «Балты» дважды обыграли австрийский «Айзенерц» и вышли в 1/16 финала Кубка вызова по волейболу.

Команда во второй раз в истории принимает участие в еврокубковых соревнованиях.

Волейболистки «Балты» успешно начали выступления в еврокубках

«Балта» — одна из двух украинских команд, представленных в волейбольных еврокубках сезона 2025/26. Вторая украинская команда — мужская «Эпицентр-Подоляны».

Во второй раз в истории «Балта» участвует в еврокубке. Напомним, сезон 2023/24 команда завершила после первого противостояния с азербайджанским «Азеррейлом».

В новом розыгрыше Кубка вызова первой соперницей балтских волейболисток стала команда «Айзенерц» — финалист Кубка Австрии. Для австрийской команды это дебют в еврокубковом турнире.

В первом матче «Балта» обыграла «Айзенерц». Преимущество поединка было на стороне украинской команды, за исключением второго сета. Матч балтянкам удалось завершить победой.

Самой результативной игрокиней матча признана догружающая команды «Балта» Ирина Ногина, набравшая 14 очков. По восемь очков — у Ксении Ратий и Кимы Жарковой.

Ответная игра между «Балтой» и «Айзенерцом» состоялась 6 ноября в Австрии. Матч завершился в пользу «Балты». Команда вышла в 1/16 финала Кубка вызова, дважды обыграв австрийский «Айзенерц».

Несмотря на проигранный первый сет (22:25), волейболистки «Балты» быстро выровняли игру — 25:17 во втором сете.

Знаковым стал четвёртый сет, благодаря которому команда уверенно довела партию до победы — 25:16.

Тай-брейк «Балта» завершила со счётом 15:6.

Эта победа стала второй еврокубковой в истории клуба.

На следующей стадии — в 1/16 финала — «Балта» сыграет с хорватским «Небо», которое начало сезон в чемпионате Хорватии с пяти побед подряд.

