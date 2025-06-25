Ключевые моменты

23 июня Василий Ломаченко прокомментировал ракетный удар по лицею в Белгороде-Днестровском, назвав его «циничным», но не упомянул Россию.

Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Сергей Стерненко назвал Ломаченко «предателем», обвинив его в поддержке России. В ответ Ломаченко обозвал его «говорящей головой».

Сергей Притула назвал боксера «трусом» и предложил ему отказаться от гражданства.

Конфликт вновь поднял вопрос о позиции публичных лиц во время войны.

23 июня экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко назвал “циничным” удар по школе в Белгород-Днестровском, где он учился.

В то же время Ломаченко воздержался от упоминания России и не указал, кто именно стоит за обстрелом, в результате которого погибло три человека и 14 получили ранения.

Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях — почти 2 тысячи комментариев, включая жесткую критику от волонтёров Сергея Стерненко и Сергея Притулы.

Сергей Стерненко, на которого недавно было совершено покушение, назвал Ломаченко предателем.

«Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские. Твои братья. Жалкий ты с*икун. И предатель», — пишет Стерненко.

В ответ Ломаченко назвал Стерненко «говорящей головой».

«Лучше жить под угрозой убийства со стороны россиян, чем стать перед ними на колени, как ты. Лучше иметь «говорящую голову», чем пустую. Мерзость, которая даже до сих пор у себя на странице держит видео с восхвалением убийц моего народа. Пусть те «вежливые люди», которых ты глорифицируешь (загугли, что это за слово), заберут у тебя все самое дорогое», — написал в ответ одесский волонтер.

Волонтер и телеведущий Сергей Притула назвал Ломаченко трусом, который с начала войны не может назвать Россию виновной в убийствах украинцев.

«Жалкий трус! Кого из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что русские убивают твоих земляков? С благословения твоего вср*того патриарха Кирилла! Который такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?», – написал Притула.

На это Василий ответил, что они «разные украинцы».

«Бессовестный человек! Действительно, мы с Вами разные Украинцы», – ответил Василий.

Напомним, недавно 37-летний боксер Василий Ломаченко объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

По теме: Еще один скандал: боксер Ломаченко рассказал, кто остановит войну в Украине