магнитные бури

Ключевые моменты:

  • За последние дни на Солнце произошло несколько мощных выбросов энергии. Некоторые из них могли слиться в один поток, который и направился к Земле. Это и стало причиной магнитного возмущения.
  • Ожидается уровень G2 — это умеренно сильное явление. Наибольшее влияние будет ощущаться в течение дня 18 октября и, вероятно, в выходные.

Магнитная буря 18 октября: чего ждать и как защититься

По данным Британской геологической службы, к Земле одновременно движутся четыре солнечных бури. Самое заметное влияние ожидается именно на выходных.

18 октября Землю накроет магнитная буря уровня G2. Причина — серия корональных выбросов на Солнце, произошедших в последние дни. Учёные считают, что часть этих выбросов объединилась, усилив воздействие на магнитное поле нашей планеты.

В субботу, 18 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3-4 (желтый уровень), что соответствует магнитным волнениям, ощутимым для метеозависимых людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури могут вызывать головные боли, скачки давления, усталость и раздражительность. Особенно чувствительны к ним пожилые люди и те, у кого есть проблемы с сердцем или сосудами.

Чтобы легче перенести бурю, медики советуют:

  • не перегружать себя работой;
  • больше отдыхать и гулять на свежем воздухе;
  • пить воду и есть лёгкую пищу;
  • сократить употребление кофе и полностью исключить алкоголь;
  • не забывать принимать лекарства и регулярно измерять давление.

