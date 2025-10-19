Ключевые моменты:
- За последние дни на Солнце произошло несколько мощных выбросов энергии. Некоторые из них могли слиться в один поток, который и направился к Земле. Это и стало причиной магнитного возмущения.
- Ожидается уровень G2 — это умеренно сильное явление. Наибольшее влияние будет ощущаться в течение дня 18 октября и, вероятно, в выходные.
Магнитная буря 18 октября: чего ждать и как защититься
По данным Британской геологической службы, к Земле одновременно движутся четыре солнечных бури. Самое заметное влияние ожидается именно на выходных.
18 октября Землю накроет магнитная буря уровня G2. Причина — серия корональных выбросов на Солнце, произошедших в последние дни. Учёные считают, что часть этих выбросов объединилась, усилив воздействие на магнитное поле нашей планеты.
В субботу, 18 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3-4 (желтый уровень), что соответствует магнитным волнениям, ощутимым для метеозависимых людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Магнитные бури могут вызывать головные боли, скачки давления, усталость и раздражительность. Особенно чувствительны к ним пожилые люди и те, у кого есть проблемы с сердцем или сосудами.
Чтобы легче перенести бурю, медики советуют:
- не перегружать себя работой;
- больше отдыхать и гулять на свежем воздухе;
- пить воду и есть лёгкую пищу;
- сократить употребление кофе и полностью исключить алкоголь;
- не забывать принимать лекарства и регулярно измерять давление.
