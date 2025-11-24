Ключевые моменты:

Срок приватизации земли сокращается с нескольких лет до нескольких месяцев.

Убирается один из самых долгих этапов — разрешение на разработку документации.

Одесситы могут сразу обращаться в землеустроительную организацию и готовить документы.

Упрощение приватизации земли в Одессе

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе запускают пилотный проект по упрощению приватизации земельных участков, на которых расположены их жилые дома. Он отметил, что после анализа земельного законодательства и опыта других регионов стало очевидно: существующая процедура слишком сложная и занимает годы.

Раньше людям приходилось дважды обращаться в городской совет: сначала за разрешением на разработку земельной документации, а затем — за решением о передаче участка в собственность. Из-за этого процесс растягивался на очень долгий срок.

Теперь один из этапов убирают. Гражданин, который хочет бесплатно приватизировать земельный участок под своим жилым домом, может сразу обратиться в лицензированную землеустроительную организацию, чтобы подготовить техническую документацию. Это полностью соответствует Земельному кодексу Украины и Закону «О землеустройстве».

После подготовки документов человек подает их в городской совет, где уже на этом этапе принимают решение о передаче земли в собственность. Благодаря нововведению процесс, который занимал годы, теперь будет длиться всего несколько месяцев.

