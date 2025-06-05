Ломаченко завершает карьеру

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Instagram.

5 июня 2025 года 37-летний боксер Василий Ломаченко объявил о завершении своей профессиональной карьеры. В видеообращении, размещённом на его странице в Instagram, Ломаченко сказал: «У каждого боксера наступает день, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот день настал».

В своём обращении боксер поблагодарил Бога, отца-тренера, семью, свою команду и США. Однако он не упомянул ни Украину, ни украинских болельщиков, ни войну.

Последний бой Ломаченко провёл в мае 2024 года, когда нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный титул IBF в лёгком весе.

Спортивные достижения Василия Ломаченко

Василий Ломаченко — один из самых титулованных украинских боксёров. В любительском боксе он дважды становился олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012), дважды выигрывал чемпионат мира (2009, 2011) и был чемпионом Европы (2008).

В профессиональном боксе Ломаченко становился чемпионом мира в трёх весовых категориях: полулёгкой (WBO, 2014–2016), второй полулёгкой (WBO, 2016–2018) и лёгкой (WBA Super, WBO, WBC, The Ring, 2018–2020). В 2024 году он завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

Скандалы, связанные с Ломаченко

В течение карьеры Ломаченко не раз оказывался в центре скандалов. В 2020 году он вместе с Александром Усиком снялся в российском фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», где высказывал мнение о «едином народе» с россиянами.

Также он передал свои олимпийские награды в Россию. Вернулись ли они обратно в Украину — неизвестно.

В 2022 году боксер опубликовал фото с митрополитом УПЦ МП Лукой, который находится под санкциями СНБО.

В 2023 году он выложил видео, в котором сравнил действия украинской власти в отношении Украинской православной церкви (бывшая УПЦ МП) с действиями немецких нацистов.

Эти поступки вызвали возмущение в украинском обществе и поставили под сомнение патриотическую позицию спортсмена.

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