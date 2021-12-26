Олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию: боксер опять угодил в скандал

Боксер из Одесской области Василий Ломаченко дважды завоевывал олимпийское золото. Стало известно, что обе медали спортсмен отправил в Россию, чтобы там из них изготовили нательный крест.

Украинское золото олимпиады уехало в Россию

О том, что медали украинского чемпиона находятся на территории государства-агрессора, стало известно из сообщения в социальной сети Инстаграм.

Его там на своей страничке разметила костромская фирма, которая и изготовила ювелирное украшение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Крестик Резной (@krestik_reznoi)

Медали не были уничтожены, но лишились некоторых частей

Отметим, что медали не были уничтожены. Из них изъяли по небольшому фрагменту, метал из которых и вошел в нательный крест. После этого обе награды вместе с изготовленным украшением вернули владельцу.

Делать нательный крест из медалей боксер решил не просто так. Он известен своей религиозностью. Изготовленное украшение предназначено для отца Василия – Анатолия Ломаченок, который также является и тренером спортсмена. То, что Василий Ломаченко дважды победил на олимпийских турнирах, во многом и его заслуга. Поэтому неудивительно, что сын именно таким образом решил отблагодарить отца.

Но у поклонников боксера возникли претензии к тому, что для изготовления нательного креста Василий выбрал именно российскую компанию.

Напомним, что Василий Ломаченко в 2008 году выиграл Олимпиаду в Лондоне в весовой категории до 57 кг, а в 2012 году стал победителем Игр в Пекине (до 60 кг).

Недавно боксер уже попадал в политический скандал из-за того, что после победы в Нью-Йорке над Ричардом Коми, покрыл свои плечи флагом родного Белгород-Днестровского, а не флагом Украины. Недоброжелатели усмотрели в этом намеки на сепаратистские взгляды спортсмена.

Ранее мы писали, почему Василия Ломаченко после последнего поединка отстранили от проведения боев.

А перед этим рассказывали, что Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми из Ганы и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBO. Это дало ему право на бой за звание чемпиона мира.

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