Новости Одессы и Одесской области

Олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию: боксер опять угодил в скандал

Олимпийское золото Василия Ломаченко попало в Россию: боксер опять угодил в скандал

Боксер из Одесской области Василий Ломаченко дважды завоевывал олимпийское золото. Стало известно, что обе медали спортсмен отправил в Россию, чтобы там из них изготовили нательный крест.

Украинское золото олимпиады уехало в Россию

Подписаться

О том, что медали украинского чемпиона находятся на территории государства-агрессора, стало известно из сообщения в социальной сети Инстаграм.

Его там на своей страничке разметила костромская фирма, которая и изготовила ювелирное украшение.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Крестик Резной (@krestik_reznoi)

Медали не были уничтожены, но лишились некоторых частей

Отметим, что медали не были уничтожены. Из них изъяли по небольшому фрагменту, метал из которых и вошел в нательный крест. После этого обе награды вместе с изготовленным украшением вернули владельцу.

Делать нательный крест из медалей боксер решил не просто так. Он известен своей религиозностью. Изготовленное украшение предназначено для отца Василия – Анатолия Ломаченок, который также является и тренером спортсмена. То, что Василий Ломаченко дважды победил на олимпийских турнирах, во многом и его заслуга. Поэтому неудивительно, что сын именно таким образом решил отблагодарить отца.

 

Но у поклонников боксера возникли претензии к тому, что для изготовления нательного креста Василий выбрал именно российскую компанию.

Напомним, что Василий Ломаченко в 2008 году выиграл Олимпиаду в Лондоне в весовой категории до 57 кг, а в 2012 году стал победителем Игр в Пекине (до 60 кг).

Недавно боксер уже попадал в политический скандал из-за того, что после победы в Нью-Йорке над Ричардом Коми, покрыл свои плечи флагом родного Белгород-Днестровского, а не флагом Украины. Недоброжелатели усмотрели в этом намеки на сепаратистские взгляды спортсмена.

Ранее мы писали, почему Василия Ломаченко после последнего поединка отстранили от проведения боев.

А перед этим рассказывали, что Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми из Ганы и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBO. Это дало ему право на бой за звание чемпиона мира.

Еще новости Одессы:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить