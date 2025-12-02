Ключевые моменты:

В Одессе планируют модернизацию ливневой системы в районе Балковской и Пересыпи.

Готовят обновление аварийных участков коллекторов и улучшение их пропускной способности.

Финансирование планируют за счёт госпрограммы восстановления.

Проекты были разработаны еще в 2023 году. На реконструкцию первого участка длиной 733 метра, от Буферного пруда до Щеголева, планируют потратить 131,5 млн грн.

Второй участок длиной 830 метров, от Глухого моста до Атамана Чепиги, обойдется в 226,2 млн грн.

Общая сумма – почти 360 млн грн.

Аукционы запланированы на 12 декабря.

Буферный пруд на Балковской построили в 1975 году. Его площадь составляет 2,5 га, глубина – 3 метра, объем – 75 000 кубометров. Пруд оснащен двумя устройствами для регулирования приема и слива сточных вод. Во время ливней излишки воды поступают в пруд, чтобы разгрузить коллектор Балковской, а затем направляются в коллектор на Щеголева.

Сейчас система перегружена: коллекторы заилены, местами скопился мусор, нарушены швы, через которые прорастают корни деревьев. Все это снижает пропускную способность подземной сети, что при сильных дождях приводит к подтоплению Балковской и Пересыпи, объясняют разработчики.

Прокладка новой сети невозможна из-за плотной застройки и большого числа коммуникаций. Поэтому новую трубу установят в существующей системе методом спиральной навивки с использованием полихлорвинилового профиля. Работы проводятся без земляных раскопок – через канализационные люки. Перед навивкой коллекторы очистят, заделают дыры и отремонтируют колодцы.

Финансирование реконструкции предполагается за счет государства в рамках Программы восстановления Украины.

Ранее в Аркадии начали подводный ремонт аварийного коллектора.

Источник: Думская