Знаменитый боксер из Одесской области попал в список госпредателей

Василий Ломаченко, бывший чемпион мира по боксу из Белгород-Днестровского, попал в список предателей Украины, который ведет общественное движение “Чесно”.

Спортсмен разместил на своей странице в Инстаграм видео, на котором записана проповедь митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Священник в ней говорит о том, что «украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа».

Такое заявление в точности повторяет посылы кремлевской пропаганды и стало основанием обысков СБУ в помещениях московского патриархата.

За размещение этого видео общественники и внесли Ломаченко в список госпредателей.

У себя на сайте они отмечают, что после волны критики в комментариях под постом, Ломаченко сделал еще один пост с ключевым сообщением: «Тот, кто имеет уши, чтобы слушать, пусть слушает. У всех есть уши, но не все имеют уши, чтобы слушать».

Перед этим, в конце прошлого года, боксер опубликовал все в ом же Инстаграм фото на котором он стоит рядом с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

Василий Ломаченко является воцерковленным верующим УПЦ МП, церкви которая, не смотря на формальную независимость, подчиняется российской православной церкви и чьи представители оправдываю действия рф по вторжению в Украину.

Из-за этого спортсмен уже много раз попадал в скандалы, его обвиняли в антиукраинской позиции. При этом, когда началось полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года, Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровского.

Василий Ломаченко — бывший чемпион мира по профессиональному боксу в трех дивизионах, олимпийский чемпион в 2008 и 2012 годах. Продолжает спортивную карьеру и сейчас, стремясь вернуть чемпионские пояса.