Ключевые моменты:

Кремль может попытаться зайти в тыл Одессы через дестабилизацию ситуации в Молдове.

Все может начаться с парламентских выборов 28 сентября и попытки снять президента Санду.

В случае пророссийского реванша — открытие гибридного фронта на юге Одесской области.

Кремль готовит гибридный фронт через Молдову

По словам оппозиционного украинской власти блогера Алексея Арестовича, который в начале войны консультировал Офис президента Украины, после отставки Дмитрия Козака, который был единственным из близкого окружения Путина противником полномасштабной войны, в Москве окончательно взяли верх сторонники бесконечной войны.

«Это означает, что в Кремле победила партия войны», — отмечает он.

Мирный процесс больше не рассматривается даже формально, а главным вектором становится новая эскалация. Под прицелом — юг Украины. Одесса, Николаев, Херсон — это не просто территории, а ключ к стратегическому контролю.

«Четыре области и Крым не решают главной задачи — ослабления Украины и укрепления юго-западного фланга без отрезания Украины от моря», — отмечает Арестович.

Именно поэтому Кремль может пойти не напролом, последовательно захватывая Херсон, Николаев, а затем Одессу, а в обход — через Молдову.

«Они решили зайти с тыла», — раскрывает российские планы Арестович.

Также он упоминает недавнее выступление главы российского Генштаба Валерия Герасимова, где тот выступал на фоне карты Российской Федерации с присоединенными к ней южными областями Украины, в том числе Одесской.

План Кремля: сменить власть в Молдове

В центре сценария — парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября 2025 года. Если победят пророссийские силы, они могут отстранить Майю Санду от поста президента, воспользовавшись конституционной процедурой.

«Логика российского замысла проста — сместить Санду через парламентский переворот, ликвидировав проевропейское большинство», — объясняет блогер.

Далее, по его словам, меняется генпрокурор, открывается сфабрикованное уголовное производство, и страна идет на досрочные президентские выборы. С помощью массовой скупки голосов и недопуска диаспоры к участию в выборах, Москва может получить в Кишиневе своего президента.

Гибридный фронт у границы с Одесской областью

Следующий этап — дестабилизация непосредственно на украинской границе.

«Туристы, народное ополчение и армия ПМР открывают гибридный фронт против Одесской области», — прогнозирует Арестович.

Речь идет о захвате или блокировании ключевых пунктов на юге — в частности Паланки и Белгород-Днестровского. Одновременно запускаются диверсии, рейды, проникновения ДРГ и информационные провокации.

«Задача — создать политическую картинку, что „фашистская Украина“ напала на „независимую Молдову“», — говорит блогер.

Все это должно подготовить почву для дальнейшего военного давления:

«Далее — операция по взятию Херсона. А затем — Николаев, который окажется под двойным давлением с тыла и фронта», — объясняет Арестович. По его словам, конечная цель Кремля — возвращение к идее «Новороссии».

Что может остановить этот сценарий?

По словам Арестовича, сорвать этот план могут только «своевременные и жесткие действия спецслужб Молдовы и Румынии, а также понимание гражданами Молдовы, чем грозит возвращение под российское влияние». Именно гражданское сознание может стать лучшей защитой.

А в финале своего поста Арестович не удержался, чтобы не посмеяться над кампанией деколонизации, которая продолжается в Украине и против которой он активно выступает.

«Больше языковых патрулей в Одессе. Больше переименований «Еврейской» в «Шухевича». Чаще снимайте памятники Воронцову», — пишет он. И добавляет: «И Одесса точно станет за Украину с еще большей, стихийной силой. Прямо как бушующее море».

