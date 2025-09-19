Ключевые моменты:

Антимонопольный комитет оштрафовал КП «Теплоснабжение города Одессы» на 7 миллионов за игнорирование показаний теплосчётчиков и начисление оплаты по площади квартир;

С 2022 года одесситы массово жаловались на несправедливые платежи;

Ведомство обязало предприятие устранить нарушения в течение двух месяцев.

Проверка установила, что с 2022 года коммунальное предприятие перестало учитывать показания индивидуальных теплосчётчиков и начисляло оплату исключительно по площади квартир. Это вызвало массовые жалобы одесситов — в АМКУ поступило более 100 обращений, а часть дел уже рассматривается в судах.

В Антимонопольном комитете подчеркнули, что компания занимала монопольное положение на рынке теплоснабжения города с долей в 100%, что усилило негативные последствия для потребителей.

Действия коммунального предприятия признаны злоупотреблением монопольным положением, а также ему предписано в течение двух месяцев устранить нарушения и их последствия.

