Ключевые моменты:
- Антимонопольный комитет оштрафовал КП «Теплоснабжение города Одессы» на 7 миллионов за игнорирование показаний теплосчётчиков и начисление оплаты по площади квартир;
- С 2022 года одесситы массово жаловались на несправедливые платежи;
- Ведомство обязало предприятие устранить нарушения в течение двух месяцев.
Проверка установила, что с 2022 года коммунальное предприятие перестало учитывать показания индивидуальных теплосчётчиков и начисляло оплату исключительно по площади квартир. Это вызвало массовые жалобы одесситов — в АМКУ поступило более 100 обращений, а часть дел уже рассматривается в судах.
В Антимонопольном комитете подчеркнули, что компания занимала монопольное положение на рынке теплоснабжения города с долей в 100%, что усилило негативные последствия для потребителей.
Действия коммунального предприятия признаны злоупотреблением монопольным положением, а также ему предписано в течение двух месяцев устранить нарушения и их последствия.
Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал винодельческое хозяйство «Таирово вайнеры» за незаконное использование названия вина Proseccо.
Читайте также: Экс-помощница директора КП «Теплоснабжение города Одессы» возглавила налоговую службу