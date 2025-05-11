Об этом заявил в телеэфире британский полковник в отставке Глен Грант.

По его словам, Одесса остается в зоне постоянной опасности. Полковник уверен: Кремль не отказался от планов захвата юга Украины.

«Стратегия России абсолютно ясна: она стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к контролю над Украиной», – заявил Грант.

По его словам, российское руководство не стремится оккупировать всю территорию Украины, в частности, западные области. Для достижения своих целей им достаточно контроля над ключевыми регионами.

«Ей нужен рычаг влияния, и ключевым элементом этого является Одесса. Если России удастся захватить Одессу, она сможет эффективно задушить Украину финансово, экономически и политически», – пояснил британский полковник.

Также он добавил, что угроза наступления на Одессу будет оставаться всегда. И самое опасное – то, что враг может нанести удар тогда, когда этого меньше всего будут ожидать.

«Вполне возможно, что это произойдет именно тогда, когда этого ожидают меньше всего», – подытожил Глен Грант.

Как сообщала «Одесская жизнь», по итогу встречи «коалиции решительных», состоявшейся в субботу, 10 мая, стороны договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, попытка России выдвинуть любые условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию.

Источник: odesa.novyny.live