Подданный науки: кто такой Владимир Хавкин и как он связан с Одессой?

Студент из Индии хорошо знал о достижениях Хавкина и поэтому считал, что в Одессе существует туристический маршрут, посвященный жизни выдающегося ученого мирового уровня. Ведь Хавкин родился в Одессе, здесь учился в Новороссийском университете, работал вместе с Ильей Мечниковым, по приглашению которого затем оказался в Институте Луи Пастера в Париже.

В столице Франции Владимир Хавкин присоединился к созданию противохолерной вакцины, которую ввел себе, тяжело переболел, но вместе с коллегами все же создал в 1892 году действенную защиту от холеры.

К сожалению, несмотря на бушующую эпидемию холеры, крупные страны Европы (Франция, Великобритания, Германия) тогда отказались от изобретения Хавкина. После этого он отправился в центр эпидемии в Индии, в Калькутту. Там благодаря прививкам от холеры удалось спасти тысячи жизней. И Хавкина стали называть «великим белым доктором».

Через четыре года, в 1896 году, в Бомбее (Мумбаи) начинается эпидемия бубонной чумы. Хавкин едет туда и в одной маленькой комнате медицинского колледжа создает бактериологическую лабораторию. За три месяца вакцина от бубонной чумы была готова. И Владимир Хавкин снова испытал ее на себе. Ему ввели дозу, которая в четыре раза превышала стандартную! Он тяжело перенес вакцинацию, но так родилась противочумная вакцина. В Бомбее имя Хавкина носит бактериологический институт — крупнейшее научно-исследовательское учреждение Юго-Восточной Азии. Отсюда миллионы доз противочумной вакцины отправляют в разные страны мира.

Во время Первой мировой войны Хавкин занимался прививками английских военных, которые шли на фронт. Позже он за это получил звание рыцаря Британской империи.

Почему в Одессе «загубили» имя Хавкина?

В Одессе улица Хавкина находится в отдаленной Слободке, ориентировочно между улицей Хуторской и Кривобалковским и Слободским кладбищами. Мне это кажется очень странным: имя человека, который своим самопожертвованием спас и продолжает спасать сотни тысяч жизней, носит улица, ведущая к двум кладбищам!

Но это еще не все. С 1933 года, когда в селе Кривая Балка началась частная застройка, здесь находился лепрозорий. В нем лечили людей с волчанкой, туберкулезом кожи. Это место не очень любили, поэтому людей селилось немного. Интерес вызывали только источники чистой питьевой воды, к которым приходили и приезжали жители разных частей Слободки. Имя Хавкина улица получила только в 1966 году.

Как сейчас выглядит улица Хавкина в Одессе?

Сегодня улица выглядит еще более запущенной, чем когда мы приходили сюда со студентом медицинского вуза Риханом четыре года назад. Встретить на ней людей – большая удача. Табличек с названием улицы и номерами домов почти нет. Главные здесь – стаи бездомных собак. Они селятся на заброшенных участках, в старых зданиях и никого постороннего не пропускают. Два килограмма сухого корма, которые я предусмотрительно взяла с собой, быстро разошлись, но все же позволили мне получить хорошее отношение от четвероногих хозяев улицы и пройтись хотя бы по ее части.

Балка, где когда-то протекала река, заросла высокими деревьями, за которыми почти не видно зданий. Здесь расположены какие-то мастерские по ремонту автомобилей, небольшие склады. И очень много заброшенных участков, где время постепенно уничтожает последние следы прежней жизни людей.

Поскольку случайные прохожие ничего не знают о Хавкине, возникает ощущение полного забвения судьбы человека, который вошел в мировую историю как великий ученый, всю жизнь посвятивший борьбе со смертностью от инфекционных заболеваний.

Почему Зеленый, а не Хавкин: о переименовании одесских улиц

В Одессе во время учебы в Новороссийском университете Владимир Хавкин жил на улице Коблевской, 38. Рядом находилась и пастеровская бактериологическая станция.

Возможно, именно эта улица должна была получить имя Хавкина, но в 2024 году была переименована в улицу Павла Зеленого – политического деятеля, издателя, писателя, мэра города Одессы в 1897-1905 годах.

Конечно, всегда трудно определиться с приоритетами, но, на мой взгляд, уместнее было бы видеть улицу Хавкина где-то рядом с медицинским факультетом Новороссийского университета, где он учился, работал, чем на отдаленной Слободке. И, действительно, должен был бы существовать туристический маршрут, посвященный жизни и достижениям уникального одессита, который стал основателем создания антибактериальных препаратов. Направление, которое сейчас быстро развивается во всем мире, и которое начиналось именно с открытий гениального одессита Владимира Хавкина.

