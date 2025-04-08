Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що західні держави планують розмістити в Одесі та Львові військовий контингент. За її словами, партнери України хочуть це зробити для того, щоб контролювати ці міста. Крім того, порівняла поточну ситуацію з інтервенцією Антанти за часів Громадянської війни.

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У Центрі протидії дезінформації наголосили, у жодній європейській столиці не лунають претензії на території України. Ці вигадки роспропаганди є абсурдними та повністю безпідставними.

«У жодній європейській столиці не звучать претензії на території України. Ці вигадки роспропаганди є абсурдними і повністю безпідставними. Єдина держава світу, яка зазіхає на територіальну цілісність України – це сама Росія, яка веде агресивну загарбницьку війну проти нашої держави», – додають у повідомленні.

Російський наратив про те, що держави Європи претендують на території України, спрямований на підрив довіри українців до держав-партнерів і розпалювання антизахідних настроїв. У такий спосіб пропаганда РФ намагається зірвати плани європейських союзників нашої держави щодо введення контингенту для забезпечення безпеки.

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