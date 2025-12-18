Ключевые моменты:

Свет в Одессе и области восстановлен почти во всех домах, но энергосистема после обстрела работает на пределе возможностей.

В ДТЭК предупреждают о возможных аварийных отключениях, особенно утром и вечером.

Жителей просят не включать все электроприборы одновременно.

Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.

Как сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», энергетики всей Одесской области уже шестой день работают над тем, чтобы отремонтировать оборудование до работоспособного состояния.

«Сейчас специалисты нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех клиентов. Однако оборудование работает на пределе и временные ремонтные схемы не могут передать всю необходимую электроэнергию. Чтобы не допустить перегрузки линий и подстанций, в части Одессы и Одесского района возможны сетевые ограничения – вынужденные аварийные отключения электроснабжения, особенно в утренние и вечерние пиковые часы потребления», – отмечается в сообщении.

При этом в ДТЭК заверили, что прилагают все возможные усилия, чтобы вынужденные отключения были прогнозируемыми. Однако многое сейчас зависит и от самих жителей. Чем выше нагрузка на сеть, тем дольше могут продолжаться перебои со светом.

«Пожалуйста, не включайте одновременно все электроприборы в розетку. Делайте это поочередно – сначала один, а после завершения работы другой. Это простое правило позволит избежать аварий и обеспечить свет в домах всех клиентов», – призывают энергетики.

Напомним, ранее замначальника Одесской ГВА Сергей Красиленко сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе остается достаточно сложной. Аварийные бригады работают непрерывно, постепенно возвращая свет в доме одесситов по временным схемам подключения. Работа критической инфраструктуры восстановлена.