Ключевые моменты:

За год в Одессе переименовали десятки улиц, но демонтаж большинства памятников затормозился из-за бюрократии и сопротивления местных властей;

Эксперты предлагают усилить полномочия ОВА, запретить возврат имперских названий и обязать местные советы поддерживать просвещение и исследования;

Проблемой остается устоявшийся миф о «русской Одессе» и недостаточная информированность граждан об украинской истории региона.

Обсуждение результатов, проблем и предложений по дальнейшему совершенствованию процесса деколонизации состоялось в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М. Грушевского при участии экспертов и общественных деятелей.

Спикеры дискуссии:

Артем Карташов, председатель ОО «История.Культура.Демократия», адвокат, член рабочей группы при ООГА по деколонизации;

Сергей Гуцалюк, историк, офицер ВСУ, член рабочей группы при ООГА;

Ярослава Резникова, председатель рабочей группы при ООГА, заместительница начальника Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ООГА;

Александр Городилов, представитель Одесского подразделения Украинского института национальной памяти (УИНП).

Исторический контекст: миф о «русском городе»

Формирование нарратива об Одессе как «русском городе» началось после захвата крепости Хаджибей Российской империей в конце XVIII века. Царский историк Аполлон Скальковский создал концепцию, что Одесса была «основана» Екатериной II в 1794 году, а до того здесь «ничего не было». Этот миф активно поддерживался в Российской империи, Советском Союзе и даже после восстановления независимости Украины через официальные документы, в которых 2 сентября 1794 года указывалось как дата основания города, несмотря на отсутствие исторического указа Екатерины II об этом.

Советская власть формировала пантеон «великих одесситов» – литераторов, таких как Исаак Бабель, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Ильф и Петров, которые жили преимущественно в Москве и прославляли советский режим. Любые попытки осветить деятельность украинских или других деятелей, противостоявших империи или СССР, подвергались критике и маргинализации. Российская Федерация использовала эти нарративы для продвижения тезиса о «русской Одессе» («город Пушкина, Воронцова, Бабеля»), что стало инструментом гибридной войны, особенно после 2014 года.

Результаты деколонизации в Одессе

Переименование улиц

За год переименовано значительное количество улиц, в частности в честь украинских военных, погибших в войне с Россией, и деятелей, противостоявших имперским или советским нарративам.

Например, улица генерала Петрова в Хаджибейском районе стала улицей Евгения Танцюры, активиста и бойца «Азова», погибшего в Мариуполе. Улица Ильфа и Петрова переименована в честь семьи Глодан, погибшей от ракетного удара по Одессе, и др.

Увековечены украинские деятели искусства, историки, архивисты и библиотекари, чьи исследования раскрывали украинскую историю Одессы, несмотря на маргинализацию. В целом 97% новых названий связаны с Одессой или одесситами.

Демонтаж памятников

Демонтировать удалось лишь 4 из 19 памятников, указанных в распоряжении. Памятники Пушкину, Воронцову, советским генералам и прочим еще не демонтированы из-за бюрократических препятствий и статуса «культурного наследия», присвоенного в советские времена.

Проблемы деколонизации

Во время дискуссии спикеры подчеркнули, что Одесский городской совет частично саботирует выполнение распоряжений ОВА, затягивая демонтаж памятников и установку новых табличек. Например, не разработаны сметы для демонтажа, а брендбук для новых адресных указателей все еще в разработке. Используются манипуляции, апеллирующие к ЮНЕСКО и обвиняющие активистов в «вандализме» или «антисемитизме». В частности, памятник Пушкину, как подчеркнули спикеры, ошибочно считается защищенным ЮНЕСКО, хотя единственный объект под защитой – памятник Дюку де Ришелье.

Что имеем? Недостаточную законодательную базу: закон о деколонизации обязывает главу ОВА издавать распоряжения, но их выполнение возложено на местную власть, которая часто уклоняется. Отсутствуют механизмы принуждения. Статус «культурного наследия» для советских памятников усложняет их демонтаж, так как требуется сложная процедура исключения из реестра. Часть одесситов до сих пор воспринимает только русскую версию истории города, что затрудняет продвижение украинских нарративов. Из-за постколониального и постгеноцидного контекста многие одесситы вообще не знали об украинских деятелях или истории борьбы за независимость, что усложняет восприятие новых названий. Информация об украинских героях Одессы оставалась только в научных трудах, недоступных широкой общественности.

Спикеры предоставили свои предложения:

Продление полномочий ОВА:

Предоставить главам областных администраций дополнительные 3–6 месяцев для завершения деколонизации, поскольку местная власть не выполнила свои обязательства за год;

Разрешить ОВА самостоятельно выполнять распоряжения или привлекать общественность, чтобы избежать саботажа местных советов.

Защита результатов деколонизации:

Запретить возвращение названий в честь имперских или советских деятелей, кроме случаев, когда предлагается более значимая фигура. Установить баланс полномочий между местной властью и государственными органами, чтобы городские советы не могли единолично устанавливать памятники или названия, противоречащие государственной политике.

Привлечение местных бюджетов:

Обязать органы местного самоуправления создавать бюджетные программы для изучения истории, в частности борьбы за независимость в ХХ веке, чтобы снизить нагрузку на государство.

Усиление просветительской работы:

Активизировать распространение информации об украинских деятелях Одессы через публичные кампании, чтобы преодолеть мифы о «русской Одессе»;

Привлекать краеведов к изучению украинской истории города, чтобы расширить знания о местных фигурах, боровшихся против империи или СССР.

Как подчеркнули спикеры, год деколонизации в Одессе показал значительный прогресс: переименованы десятки улиц в честь украинских героев и деятелей, демонтированы несколько памятников. Однако сопротивление местной власти, бюрократические препятствия и информационные манипуляции тормозят процесс. Законодательство требует совершенствования, чтобы обеспечить выполнение распоряжений и защитить результаты деколонизации. Одесса, как часть Украины, должна утверждать свою украинскую идентичность, чествуя тех, кто боролся за ее независимость, и отвергая имперские мифы, которые веками искажали ее историю.

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