Ключевые моменты:

Одесса восстанавливается после блэкаута: электроснабжение возвращают по временным схемам, критическая инфраструктура восстановлена.

Школы и садики в Одессе сейчас работают.

Вместо электротранспорта курсируют гуманитарные автобусы.

С целью поддержки бизнеса введены компенсации для создания «Пунктов незламності» и освобождение от арендной платы.

Об этом сообщил сегодня в телеэфире заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко.

По словам чиновника, вся критическая инфраструктура города в настоящее время заживлена: работают котельные, восстановлено централизованное водоснабжение.

Красиленко также отметил, что благодаря поддержке на государственном уровне Одесса обеспечена необходимыми строительными и горюче-смазочными материалами, медикаментами и другими ресурсами.

«Школы и садики работают, учебный процесс не останавливался ни дня.

Электротранспорт пока не работает, ведь приоритетом остается обеспечение критической инфраструктуры и домов электроэнергией. На бесплатные маршруты выведены гуманитарные автобусы, а также увеличено количество маршрутных автобусов частных перевозчиков.

В городе функционируют коммунальные «Пункты незламності». На сайте Одесского городского совета размещена карта их локаций.

Выражаем благодарность бизнесу, который организует собственные пункты несокрушимости, где люди могут подзарядить гаджеты и получить поддержку», – сказал замначальника городской военной администрации.

Он также сообщил, что с целью поддержки ответственного бизнеса городские власти вводят механизм компенсаций: до 10 тысяч гривен на закупку генератора и горюче-смазочных материалов для его работы.

«Кроме того, на период военного положения будут освобождены от арендной платы за коммунальное имущество те предприятия, которые обустраивают пункты несокрушимости. С этой целью сегодня состоится внеочередное заседание исполкома», – добавил Сергей Красиленко.

По его словам, обо всех происходящих изменениях одесситов будут оперативно информировать через официальные каналы.

Напомним, ранее массированная атака РФ на энергетику Одесщины в ночь на 13 декабря 2025 года была признана чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

