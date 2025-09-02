Ключевые моменты:

Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области «целями СВО», заявив о необходимости их «освобождения».



Даже по российской конституции эти заявления являются ложью: туда внесли только Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.



Несмотря на это, в РФ демонстрируют карту с «новыми границами», где Одесса и Николаев уже «присоединены» к России.

Пропаганда Соболева: «цели СВО»

Виктор Соболев, депутат российской Госдумы, состоящий в комитете парламента РФ по обороне, разоткровенничался о мечтах оккупантов захватить всю территорию так называемой Новороссии — территорию Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Плюс Харьковскую, Сумскую, Луганскую и Донецкие области, которые в России относят к Малороссии.

Эту информацию распространили российские пропагандистские источники.

«Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области — соответствуют целям СВО, они должны быть выполнены», — заявил он.

На деле такие утверждения не имеют даже псевдоюридического обоснования: в российской конституции после захватнических поправок упомянуты только Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Карта РФ с Одессой и Николаевом

Тем не менее россияне уже демонстрируют карту, где к территории РФ причислены Одесская и Николаевская области. Такая схема была показана во время выступления начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова.

Как это выглядит, можно увидеть в телеграм-канале “Одесской Жизни”.

Таким действиями российская пропаганда подтверждает, что планы врага остаются неизменными: захватить Одесский регион, чтобы получить прямое сухопутное сообщение с приднестровским сепаратистским анклавом и полностью отрезать Украину от моря.

