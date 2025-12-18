Ключевые моменты:

Ударный дрон атаковал гражданский автомобиль в Одесском районе;

Женщина погибла, трое детей госпитализированы;

Движение по трассе Одесса — Рени временно перекрыто.

Атака дронов в Одесской области: что произошло

По информации руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, сегодня в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который ехал по мосту.

В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи. Трое детей были доставлены в больницу с телесными повреждениями и сильной стрессовой реакцией. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Удар по гражданскому автомобилю — это очередное военное преступление против мирного населения. Водителей просят воздержаться от движения в районе моста возле Днестровского лимана, рядом с селом Маяки. Этот участок уже трижды подвергался атакам.

В настоящее время движение транспорта по трассе Одесса — Рени временно остановлено в обоих направлениях. О возобновлении движения сообщат дополнительно. По возможности водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Читайте также: Дроны повредили школу и жилые дома в Пивденном: пострадали люди