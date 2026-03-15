Зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии завершились: сборная Украины заняла 7-е место и завоевала 19 медалей.

В Украине за олимпийское золото государство выплачивает около $125 тысяч, тогда как размеры премий в разных странах отличаются в разы.

Берлинская Олимпиада 1936 года стала примером использования спорта в политической пропаганде.

Решения МОК и допуск спортсменов стран-агрессоров вызывают новые споры в мире спорта.

Как завершилась Паралимпиада для Украины

Итак, сегодня, 15 марта, финишировала зимняя Паралимпиада на Апеннинском полуострове.

Сборная Украины заняла 7-е место в медальном зачёте, завоевав 19 наград:

3 золотые;

8 серебряных;

8 бронзовых.

Большинство медалей украинские спортсмены выиграли в парабиатлоне и лыжных гонках, подтвердив сильные позиции страны в зимних паралимпийских дисциплинах.

На «обычной» Олимпиаде Украина победных мест, увы, не заняла, зато наши паралимпийцы множество раз успешно способствовали тому, чтобы над синим небом Италии гордо реял сине-желтый стяг Украины.

Что ж, как говорится, «респект и уважуха» паралимпийцам! А не добившимся медалей «обычным» украинским олимпийцам скажу: «Шоб у вас бОльшего горя не было !» — так принято в Одессе успокаивать тех, у кого случилось не самое страшное, а поправимая неприятность. Не драматизируйте ситуацию!

Да, трагедии и драмы — это не про спортивные баталии в мирной Италии, это сегодня о жизнях десятков миллионов граждан Украины (без малейшего исключения!), подвергшейся нашествию дикой орды. И в соответствии с незыблемым законом физики (если где-то что-то убыло, то где-то ровно столько же прибудет) если уж не у наших спортсменов, то пусть у наших военых станет больше медалей — символов уничтожения оккупантов. А победы в спорте — это все впереди, потом. Они обязательно будут! Стопудово!

Какие выплаты получают призеры олимпиад и паралимпиад в Украине и других странах

Тем более, что стимул у украинских спортсменов — о-го-го! Моральный — это само собой, так еще и материальный! Премия от государства за олимпийское «золото» в Украине – 125 тысяч долларов. Это в 20 раз выше нашего среднего показателя ВВП на душу населения. То есть рядовому украинцу нужно 20 лет трудиться, чтобы столько заработать.

В Германии и США олимпийские чемпионы получат значительно меньшие суммы. Среднестатистическому немцу нужно 7 месяцев ( $22 тысячи), а американцу ($37,5 тысячи) — 4 месяца, чтобы заработать призовые их олимпийских чемпионов. Правда, Германия освободила призовые от налогов (Италия и Израиль — тоже). А олимпийские призеры из Великобритании, Швеции и Норвегии вообще не получают премии от своих стран.

Подчеркнем, что на старте Независимости Украины призовые суммы были намного меньшими, но с годами они росли. Так, в Лиллехаммере- (1994год) «золото» у нас «стоило» – 15 000 долларов; в Нагано -1998 и Солт-Лейк- сити — 2002 — по 50 тысяч, в Турине-2006 и Ванкувере-2010 — по 100 тысяч. Но уже в Сочи-2014, Пхенчхане-2018, Пекине-2022, Милан-Кортина-2026 — по 125 тысяч долларов.

Это, конечно, очч-чень большие деньги, хотя по сравнению с азиатскими «богатенькими Буратино» — «где уж нам уж выйти замуж». Как пел Владимир Высоцкий, » у них денег — куры не клюют, а у нас на водку не хватает».

Так, Сингапур за победу на зимней Олимпиаде готов был выложить 789 000 долларов, 395 000 – за серебро и 197 000 – за бронзу. А Гонконг, выступавший на соревнованиях отдельно от Китая, не пожалел бы за золото 767 тысяч, а еще и бонус – пожизненный бесплатный проезд в метро.

Немалые выплаты своим спортсменам может себе позволить и Казахстан. Так, единственный медалист их сборной, олимпийский чемпион по фигурному катанию, получит 250 тысяч долларов. За серебро было запланировано 150 000, за бронзу – 75 000. Более того, 5000 долларов за шестое(!) место в забеге на дистанции 3 км получит и тамошняя конькобежка.

Наши соседи — поляки — тоже не хухры — мухры! В Италии были самые высокие бонусы в истории польского спорта! Олимпийский чемпион-2026 получит 70 000 долларов наличными от Польского олимпийского комитета, 250 000 злотых в цифровых активах – токены от стратегического партнера ( криптобиржи), почти 100 000 злотых (28 000 долларов) от Министерства спорта.

Каждому победителю дадут 2-комнатную квартиру в Варшаве, автомобиль Toyota Corolla Cross, бриллиант, картину польского художника и ваучер на роскошный отдых. В целом вместе с квартирой и государственным бонусом общий чек польского чемпиона превысит 350 000 долларов.

А золотые призеры Малайзии и Хорватии обеспечиваются пожизненными государственными стипендиями и пенсиями, которые начинают выплачивать по достижении определенного возраста.

Вот еще «золотые» примеры: Италия — 213 тысяч, Словения — 163 тысячи, Франция — 95 тысяч. Штаты, как указано выше, очень даже поскромничали, но зато ВСЕХ участников Олимпиады щедро замотивировал на счастливое будущее миллиардер Росс Стивенс.

Он расщедрился на 100 миллионов долларов. По его задумке каждый участник сборной США получает пакет выплат на общую сумму 200 тысяч долларов за каждые Игры, в которых участвует. Но первую часть суммы – $100 тысяч – атлет сможет получить в 45 лет или через 20 лет после дебюта, что должно решить проблему бедности среди спортсменов, которые остаются без сбережений после завершения карьеры, и обеспечить им стабильную жизнь после спорта.

Вот вам и пенсия для «звездно-полосатых» атлетов. Еще $100 тысяч зарезервированы как страховые выплаты для семей спортсменов. Но помощь рассчитана именно на тех, кто в ней нуждается, поэтому выплаты не будут получать звезды с годовым доходом более миллиона долларов. Это касается, в частности, баскетболистов НБА, хоккеистов НХЛ или топовых теннисистов.

Финансовые поощрения победителя – давняя традиция. Но не в деньгах счастье и даже не в их количестве: в Древней Греции самым известным спортсменам устанавливали памятник. Из мрамора! При жизни! Но главное, им разрешалось бесплатно посещать столовые, а еще предоставляли лучшие места в театрах.

Уже в нашу «олимпийскую эру» Международный олимпийский комитет (МОК) долгое время запрещал выплаты олимпийским призерам – по мнению организации, это нарушало идеалы олимпийского движения (впрочем, СССР, где «не было профессионального спорта» и другие страны соцлагеря этот запрет успешно обходили). Официально же он был снят МОК в начале 1980-х.

Сколько золота в олимпияских медалях

Теперь о том, насколько золотая «золотая» Олимпийская медаль. Помнится, когда при СССР в продаже появились позолоченные часы, то на вопрос «У тебя, что, часы золотые?!» многие отвечали «Ага, возле золота лежали».

Вот так и эти медали. Правда, часы были из золоченной латуни, а медаль «золотая» Олимпийская — из позолоченного серебра 925-й пробы. На покрытие серебра ушло порядка 6 граммов чистого золота. И серебра там — мало не покажется — больше, чем полкило!

Драгметаллы сегодня реально «взбесились»: золото перескочило отметку 5 тысяч долларов за тройскую унцию (это 31,1 г), серебро — под сотню «вечнозеленых». Если так прикинуть, то золотая Олимпийская медаль на 2,5 «тонны зелени» потянет! И это только по цене металла! А их коллекционная цена — тут только успевай нули дорисовывать.

Марк Уэлс, хоккеист, в 1980 году получил на Играх золото. В 2010-м он, имея проблемы со здоровьем, продал ее за 310 тысяч. В том же году, но уже на летних Играх Владислав Козакевич получил медаль. Потом ее оценили и продали за 100 тысяч долларов . Джесси Овенс, легкоатлет, заработал «золото» еще в 1936 году на Играх в Берлине. В 2013-м его наследники, продав ее, разбогатели на 1,47 млн. долларов.

Кстати, о серебре. Помните, мы недавно подробно рассказали вам об огромной роли этнических украинцев в становлении мирового уровня канадского хоккея? Так вот, канадцы в нынешней зимней Олимпиаде слегка оплошали (2:1), завоевали «всего лишь» серебро, позволив команде США впервые с 1980 года получить золото.

Ну и что!? Украинцы и здесь на высоте! Брэди Ткачук и Мэттью ( Матвей) Ткачук — американские нападающие, сыгравшие важную роль в выступлении сборной США на Олимпиаде-2026. Оба родились и выросли в США, но имеют украинские корни по отцовской линии (их отец, бывший игрок НХЛ Кит Ткачук — украинского происхождения). Нашого цвіту по усьому світу…

Отношения нацистов, коммунистов и рашистов с Олимпиадами

Что касается вышеупомянутой Берлинской Олимпиады (ее организовал путинский «наставник» — Гитлер), то нынешнее руководство МОК, явно покурив что-то «смешное», додумалось до продажи сувенирных футболок с ее символами, что пришлось не по душе множеству людей с мозгами в голове, а не с тырсой.

Причем скудоумие этих гешефтмахеров от спорта не ограничилось таким реверансом в сторону нацизма. Весь мир — спортивный и не только — возмутился снятием с соревнований украинского спортсмена, который планировал выступать в защитном шлеме с изображением двух десятков украинских спортсменов — и юных, и маститых.

Их вырвали из жизни варвары- московиты. Так мало того — МОК разрешил допустить к участию на паралимпийских Играх российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами и с государственными гимнами. «Апофеоз апофигея»! Вполне естественно, что Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что наша сборная бойкотирует церемонию открытия зимних Паралимпийских игр-2026, которые прошли с 6 по 15 марта в Италии. Нас в этом, кстати, поддержали 11 стран ( Канада, Германия, Польша и т.д.)

А ведь была в 1980 году схожая ситуация, но практически планетарного масштаба, когда десятки стран бойкотировали московскую Олимпиаду. Бойкотировать Олимпиаду-80 и перенести её в любую другую страну первым предложил президент США Джимми Картер (выходит, умели там выбирать в президенты душевных, а не душевнобольных ).

Это случилось через 8 дней после того, как советский спецназ захватил дворец афганского руководителя Амина в Кабуле. Слова не разошлись с действиями: США не отправили своих спортсменов на Игры в москву, поставив условие: вывести советские войска из Афганистана в течение месяца.

Бойкот УЧАСТИЯ, а не церемонии открытия поддержали лидеры летних олимпийских видов спорта: Канада, ФРГ, Китай, Япония, Южная Корея и Турция. Мусульманские страны Африки и Азии бойкотировали Игры из-за солидарности с афганскими братьями по вере. Большинство команд стран Европы, которые всё же приехали на Игры, в знак протеста выступали под флагами МОК, не под национальными.

И уж совсем «мелочевкой» на этом фоне был отказ множества команд-участниц от выхода на церемонию открытия Олимпиады. Для спортсменов, которые отказались от участия в Олимпиаде в москве, были проведены «Олимпийские игры бойкота» в Филадельфии (США). В этих соревнованиях приняло участие 29 стран.

В СССР, помнится, тогда вещали нам, что на самом деле поддерживает СССР большинство, а те, кто не приедут, – мелочи жизни. Ведь будет аж 80 стран, а пропустят игры «только» 65. Кто бы сомневался: через 4 года москва попыталась «зеркально» отомстить США. Ведь Игры-1984 проходили в Лос-Анджелесе. «Мстя» не получилась: численность «отказников» оказалась на порядок меньшей – СССР, ГДР и еще несколько стран из т.н. соцлагеря.

Что касается вышеупомянутой «берлинско-гитлеровской» Олимпиады 1936 года, то нынешнее руководство МОК продемонстрировало свое скудоумие и незнание собственной истории. В 1948 году были организованы Зимняя Олимпиада в Санкт-Морице (Швейцария) и летняя Олимпиада в Лондоне. Так вот,ради того, чтобы оправдаться перед державами-победителями за свое сотрудничество с нацистами в 1936-м, МОК исключил из своих рядов Германию и Японию (как зачинщиков Второй мировой войны).

Впрочем, к союзникам Гитлера — Венгрии, Италии, Испании и другим — претензий у олимпийского комитета почему-то не возникло… Ну и сегодня МОК демонстративно и бесстыже целует агрессоров в места, не столь отдаленные…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса