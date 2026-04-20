Юные одесситы Милана и Давид Дулогло установили рекорд Украины по стоянию в планке.

Время выполнения упражнения составило 60 минут и 3 секунды.

Для детей это второе официальное достижение в Национальном реестре рекордов.

Достижение официально зафиксировала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

По ее словам, во время рекорда стало очевидно: это не просто спорт, а слаженная командная работа. Дети не соперничали, а дополняли друг друга.

«Один ребенок был отражением другого. Они не соревновались «кто дольше», они держались «потому что мы вместе». Когда было тяжело, чувствовали поддержку друг друга: упорство братика придавало сил сестре и наоборот.

60 минут борьбы с собственной усталостью и три секунды, чтобы поставить точку в этой невероятной синхронности.

Теперь родители знают: если эти двое договорились о чем-то, остановить их невозможно», – поделилась у себя в «Фейсбуке» руководитель Национального реестра рекордов Украины.

Напомним, это не первый триумф юных одесситов. Ранее 7-летняя Милана Дулогло установила свой рекорд, сделав 1177 приседаний без остановки всего за 38 минут.

Это настолько впечатлило 4-летнего Давида, что он заявил родителям, что тоже хочет попробовать. И вскоре маленький спортсмен установил национальный рекорд, выполнив 1150 приседаний без остановки. На достижение ему понадобилось чуть больше часа.