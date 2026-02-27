Ключевые моменты:

28 февраля в Одессе 4-летний Давид попытается установить рекорд Украины по приседаниям.

Мальчика вдохновила его 7-летняя сестра Милана, ранее установившая национальный рекорд.

Ребенок выполняет полные приседания в режиме non stop и готовится превысить 1000 повторений.

Фиксация рекорда пройдет публично при поддержке Национального реестра рекордов Украины.

Как сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, все началось с триумфа старшей сестры мальчика, Миланы Дулогло.

Напомним, 7-летняя Милана установила национальную планку, выполнив 1177 приседаний подряд всего за 38 минут. По словам родителей мальчика, Давида настолько впечатлил успех сестры, что он буквально отставил в сторону свой сок и заявил: «Я попробую тоже!».

«Мальчик начал тренироваться каждый день, и так усердно, что даже его плюшевые мишки начали приседать вместе с ним. Ведь когда тебя вдохновляет твой самый большой кумир – родная сестра, то тут уже нужно качать характер!

Говорят, что теперь его игрушечные машинки стоят в гараже без дела, пока он отрабатывает технику приседаний. И в режиме «non stop» он приседает не как попало, а полным приседанием (full squats), что является самым сложным видом этого упражнения. Ожидаем результат – более тысячи раз, которые во время фиксации рекорда будем считать вместе с его сестрой-рекордсменкой», – поделилась у себя в «Фейсбуке» Лана Ветрова.

Торжественная регистрация рекорда пройдет в Одессе в субботу, 28 февраля, с 17:30 до 18:30. Примечательно, что считать количество выполненных упражнений вместе с экспертами будет сама Милана, которая стала для брата главным кумиром и мотиватором.

Одесситов и представителей СМИ приглашают поддержать юного чемпиона и получить мощный заряд мотивации от самого маленького претендента на национальное признание.

Напомним, 14 февраля Одесса официально подтвердила статус самого романтичного города страны: на пляже Малого Фонтана одновременно поцеловались 29 пар, установив новый рекорд Украины.