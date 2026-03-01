Ключевые моменты:

В марте 1939 года Карпатская Украина провозгласила независимость с центром в Хусте;

Государство просуществовало всего несколько дней и было оккупировано войсками Венгрии при молчаливом согласии нацистской Германии;

Президентом стал Августин Волошин, который утвердил государственные символы и украинский язык как официальный;

История Карпатской Украины часто упоминается в контексте современных дискуссий о региональной безопасности и территориальных амбициях.

Этот материал подготовлен на основе исторических документов межвоенного периода, решений Сойма Карпатской Украины марта 1939 года, архивных свидетельств о деятельности правительства Августина Волошина и трудов украинских и европейских исследователей истории Центральной Европы. Фактические данные о провозглашении независимости, государственных символах и последующей оккупации региона подтверждены документально.

Редакция разграничивает исторические факты и авторские оценки, содержащиеся в публицистическом тексте. Оценочные характеристики политических деятелей, а также современные параллели рассматриваются как позиция автора, тогда как хронология событий 1938–1939 годов подается в соответствии с общепризнанными историческими источниками.

Тема Карпатской Украины остается предметом академических исследований, поскольку затрагивает вопросы международного права, межгосударственных договоренностей накануне Второй мировой войны и трансформации границ в Центральной Европе. Именно поэтому редакция представляет материал с опорой на проверенные исторические факты и контекст.

Карпатская Украина просуществовала несколько дней

Уже немало лет, еще с довоенного времени, жизнь не дает нам забыть о Венгрии — в контексте проблем, создаваемых ею Украине. Не будем обобщать и говорить о всем народе: совершенно нормальный народ, реализовавший, впрочем, как и мы, свое право на ошибку.

Мы ведь как-то выбрали себе в «презики» ворюгу Януковича, хотя только ли он наша ошибка? Вот и венгры, ничтоже сумняшеся, уже не единожды выбирали себе в главари весьма сомнительного с точки зрения «облико морале» жучару — Виктора Орбана.

Стартуя в венгерской политике, он был стройным, как кипарис, и проскользнул в нее на волне народной памяти о кровопролитной сталинской «любви» к Венгрии (восстание 1956 года). А с годами мимикрировал, превратившись в деятеля, которому большое пузо никак не мешает, раболепски согнувшись, лобызать сталиниста — путлера в места, не столь отдаленные.

И, чего греха таить, смотреть на соседку по планете — Украину, роняя слюну. Да только ли на неё? Давайте-ка в этом контексте окунемся в Историю…

В марте 1939 года город Хуст стал…столицей Украины. Ну если точнее, то Карпатской Украины. До этого Карпатская (или Прикарпатская) Украина была отдельным административным краем Чехословакии. Последнюю, как известно, растерзала гитлеровская Германия. Закарпатье осенью 1938-го получило автономию, а к середине марта 1939-го стало республикой. На целых четыре дня…

Ее возглавил Августин Волошин — ранее премьер-министр, педагог, ученый. Вечером 14 марта была объявлена независимость, 15 марта состоялась первая (она же и последняя) сессия сойма (парламента). Приняли закон о независимости, одобрили конституцию, оговорили в ней украинский как государственный язык, сине-желтый флаг, герб — тризуб, гимн — «Ще не вмерла…»

Но тут в ситуацию вмешалась дружба (да-да, это не опечатка!) двух вампиров-людоедов — Сталина и Гитлера. Последний, зная ненависть «коллеги» к украинскому свободомыслию, сделал «реверанс», и сообщил венгерскому послу в Берлине, что не возражает против венгерской оккупации Карпатской Украины.

Гитлеровский прихвостеь — глава Венгрии адмирал Миклош Хорти не медля приступил к делу: венгерские войска тут же захватили лакомый кусок земли. Защитников Карпатской Украины было лишь 5 тысяч душ, многие из них полегли в боях на фронте Ужгород — Мукачево — Берегово — Виноградов. Самые кровопролитные бои были под Хустом . То поле боя и сейчас именуется Красным.

В конце марта 1939-го президент Августин Волошин с коллегами эмигрировал в Прагу. В мае 1945-го советская спецслужба его разыскала и вывезла в москву. Летом того же года в Бутырской тюрьме «вдруг» завершилась его жизнь …

Великая Венгрия: почему Орбан не любит Україну

А теперь я расскажу вам, что наткнулся в Сети на фото Орбана на каком-то митинге в оч-чень странном шарфике. Пиджак, пузо, а сверху — шарф. На нем карта Венгрии, которая аж никак не похожа на реальную сегодняшнюю карту Венгрии.

На другом фото — такая же карта в кабинете Орбана, с Венгрией, намного больше нынешней. Её называли «Великая Венгрия» и была она вдвое больше по площади. Аж до Адриатического моря она доходила, так что адмирал Хорти не «липовым» адмиралом был.

Он мечтал о реанимации уже на то время не существовавшей «Великой Венгрии», и захват Карпатской Украины с разрешения Гитлера считал началом процесса. Похоже и Орбан- «собиратель земель венгерских» и раздаватель венгерских паспортов на территории Украины — спит и видит те же сны, что гитлеровский приспешник Хорти.

Конфуций — великий философ древности — сказал: «Изучай прошлое, если хочешь предсказать будущее». Так давайте слегка окунемся в историю Венгрии и венгров.

Разговор о ней нужно начать с очень непохожего на другие европейские венгерского языка. Зато очень он смахивает на языки двух уральских народностей — ханты и манси. Вот из тех далеких краев очень — очень давно, где-то в 9-м веке, и пришли нынешние венгры. Были они воинственными кочевниками с мощной конницей, шли с боями, дошли аж до Франции и Италии.

Их боялись и даже иногда путали с гуннами. Напомню: гунны — кочевой народ, сформировавшийся в Приуралье во II–IV вв. из тюркоязычных племен и местных угров/сарматов, ставший катализатором Великого переселения народов. В IV–V вв. они создали мощную державу в Европе, достигшую пика при Аттиле, и совершали опустошительные походы на Римскую империю.

Возможно, название Венгрии — HUNgary — и произошло от HUNs — гунны. Со временем воинственность свою венгры (мадьяры) поумерили, стали трудолюбивым, уважаемым европейским народом, уверовали в Христа.

В 1000-м году Римский Папа лично вручил их королю Иштвану корону! С годами страна богатела, наращивала армию, прирастала новыми землями, даже выход к морю получила. Но к 14-му веку «золотой» период для этой ставшей одной из лидирующих в Европе держав закончился: невдалеке выросла Османская империя.

100 лет она «наезжала» на Венгрию, а соседи мадьяров, применяя нынешнюю терминологию, лишь «выражали глубокую озабоченность». И в 1526 году Венгрия прекратила существование. Прошли века, земли бывшей Венгрии достались Австрии. В 1848 году венгры восстали, но Австрия (не без помощи россии, куда ж без нее?) прижали свободолюбие венгров.

Была даже отчеканена медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании». Это российская награда, учрежденная Николаем для участников подавления венгерской революции 1848–1849 гг.. Медаль вручалась всем чинам действующей армии, всего отчеканено 213 593 штуки. Интересно, утверждал ли тогдашний царь как нынешний российский пахан: «Их там нет»?

А венгры автономию все же получили — уже в Австро-Венгрии, но все же оставались «второсортными». Когда началась Первая мировая (1914г.), венгры надеялись на перемены в лучшую для них сторону. Незадолго до завершения мировой бойни в Венгрии случилась революция, была провозглашена независимость. Подчеркнем — в ПРЕЖНИХ границах периода своего средневекового расцвета.

Но свои государства после войны пожелали организовать и их соседи — чехи, и румыны, и словаки. И каждый тянул одеяло в свою сторону. Причем, если бы Венгрии утвердили старые границы, то этих стран не было бы — вообще, включая и будущую Югославию. А всем им «смотрящие» по Европе уже дали «добро».

А Венгрия вроде как была во время войны в чужих окопах. В 1920 году эти страны появились на карте мира, а «мечта» Венгрии усохла на 60% желаемой территории. Это стало шокирующим унижением! К власти пришел Хорти — адмирал, оставшийся без флота и без моря (Адриатику ведь отрезали).

Понятно, что у него идея фикс была — вернуть «исконно венгерские территории». А тут как тут — и Гитлер с итальянским Муссолини подвернулись, поддержали. И Венгрия стала нацистской державой.

Свирепости венгров на оккупированных территориях СССР нередко дивились даже немцы. Особенно печально известна 2-я венгерская армия, действовавшая на Дону и в Воронежской области в 1942–1943 гг. Документально зафиксированы массовые расстрелы мирных жителей, сожжение сёл, казни пленных красноармейцев, жёсткие карательные акции против партизан.

По итогу Второй мировой Венгрия снова проиграла и была оккупирована Союзом ССР. Венгры потерпели немного, вспомнили о восстаниях против Османов, против австрийских Габсбургов, и в 1956 году восстали против Советов. Мятеж был утоплен в крови.

В 1989 году мечта о «Великой Венгрии» стала козырной картой 26-летнего «юного дарования» по имени Виктор Орбан. С годами он все более и более подчеркивал, что буквально живет идеей Хорти о «Великой Венгрии».

В здании парламента сейчас стоит бюст Миклоша Хорти, который, кстати, после окончания Второй мировой войны каким-то чудом не был предан суду как военный преступник. А ведь на этом настаивало правительство Югославии (по обвинению в массовых убийствах, организованных венгерскими военными в Воеводине в 1942 году).

А тем временем Орбан спит и в своих влажных снах видит регионы с компактным проживанием венгерского меньшинства: Закарпатье (Украина), Трансильвания (Румыния), Воеводина (Сербия) и южные районы Словакии. Что ж ,как говорят в некоторых ситуациях, «спи спокойно, дорогой товарищ». Ну а что еще сказать телу, которое объявило Украину врагом?!

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса