Ключевые моменты:

Зимние Олимпийские игры‑2026 официально завершены торжественной церемонией в Вероне.

Сборная Украины завершила Игры в Милане-Кортине с нулевым показателем в медальном зачете – это третий подобный случай в истории страны.

Несмотря на отсутствие наград, лучшим достижением украинцев стало шестое место во фристайле (лыжная акробатика).

Итоговый медальный зачёт: лидируют Норвегия, США и Италия.

Итак, зимняя сказка в Италии подошла к концу. Церемония закрытия в Вероне поставила точку в 16-дневном марафоне достижений. Украину на церемонии закрытия представляли знаменосцы – лыжная акробатка Ангелина Брыкина и спортсмен Дмитрий Котовский. Но стоит отметить, что для Украины эти Игры стали одними из самых тяжелых.

Медальный зачет: без шансов на пьедестал

Несмотря на то, что Украину представляли 46 атлетов в 11 видах спорта (что больше, чем на «золотых» Играх в Сочи или Пхенчхане), подняться на подиум никому не удалось. В итоговой таблице у нашей команды 0 золотых, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей. В последний раз подобное фиаско случалось на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

Близко, но мимо

Ближе всего к успеху Украина была во фристайле: Александр Окипнюк занял 6-е место в личной квалификации, а в командном миксте украинское трио (Брыкина, Котовский, Окипнюк) также финишировало шестым. Достаточно высокие результаты показали биатлонистки в эстафете (9-е место) и Виталий Мандзин, заехавший в топ-10 масс-старта. Однако для медального зачета этого оказалось недостаточно.

Лидеры Игр

Триумфатором Олимпиады вновь стала Норвегия, завоевавшая невероятные 18 золотых медалей (всего 41 награда). Второе место заняли США (12 золотых медалей), а третьими стали Нидерланды (10 золотых медалей). Хозяева Игр, итальянцы, замкнули четверку сильнейших, установив при этом национальный рекорд по общему количеству наград.

Олимпийский флаг передан представителям Франции – следующие зимние Игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах. Будем надеяться, что через четыре года украинский гимн снова прозвучит на зимних аренах.

Напомним, по итогам летней Олимпиады-2024 в Париже украинцы показали лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.