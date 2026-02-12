«Ублюдочный лицемерный МОК дисквалифицировал украинского спортсмена Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады -2026 в скелетоне!»

Спасибо тебе, УНИАН, за коллегиальную помощь! Еще до выхода этой публикации, я в Сети узнал эту «хреновость», и немедленно взялся за работу над этой темой. И сразу… застрял. Я понял, что ровным счетом ничего из моих эмоциональных оценок ситуации редактор, хоть костьми ляжет, но не пропустит.

Если объективно, то он прав будет: выражения, раз они непечатные, значит их нельзя печатать. И тут такая интеллигентная, практически литературная подсказка от коллег из УНИАН. Что ж, могу теперь продолжить в том же стиле.

Да, умственно отсталые, явно с разбегу сделанные кретины из Международного олимпийского комитета проявили полнейшее непонимание ситуации и неуважение к олимпийскому принципу «Главное не победа, а участие», запретив нашему спортсмену участие в соревнованиях.

Почему запрет? Они, узколобые, усмотрели «пропагаду и дискриминацию» в том, что на шлеме украинца изображены лица наших спортсменов — от титулованных до начинающих — которые были убиты российской нечистью.

Ладно, отойдем немного от эмоций — к сути этой вовсе не на ровном месте возникшей проблемы. Начнем с того, что такое скелетон. Уверен, что не все понимают это в подробностях.

Скелето́н (англ. skeleton«скелет, каркас») — зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполосных санях. Скелетонисты надевают облегающие аэродинамические костюмы и прочные шлемы с забралом и защитой для подбородка.

Задача скелетониста — пробежать в шипованных ботинках 50 м по льду как можно быстрее, стараясь разогнать сани. Все это время он нагибается, держась за ручки или стороны скелетона и толкая его вниз по трассе.

Пробежав 50 м, скелетонист должен быстро лечь и вытянуться на скелетоне, не потеряв при этом скорости, которую он набрал за время разгона. Теперь нужно проехать примерно 1500 м (зависит от трассы) вниз по ледовому жёлобу.

На трассе есть крутые повороты и виражи в форме буквы «S». Спортсмен управляет скелетоном, слегка смещая вес своего тела влево или вправо. В конце заезда он замедляет скелетон ногами до полной остановки.

Соревнования по скелетону впервые были представлены на II зимних Олимпийских играх, проходивших в Санкт-Морице в 1928 году. А появление этого спорта относят к XVI веку. Вторично олимпийские награды в соревнованиях по скелетону спортсмены оспаривали 20 лет спустя — в 1948 году, причём снова в Санкт-Морице — на V зимних Олимпийских играх. В дальнейшем, вплоть до 2002 года (Солт-Лейк-Сити), скелетон не был представлен на Олимпийских играх.

Теперь — об обвинении в дискриминации. Дискриминация — это несправедливое, неравноправное отношение к человеку или ущемление его прав. Она проявляется в ограничении возможностей, унижении. Это нарушение прав человека, запрещенное международными нормами, и может происходить в любой сфере жизни.

Помните, кто громче всех кричит «Держи вора!»? Как известно — сам вор. Так вот, иррациональный, контрпродуктивный, а если попроще — дебильный выбрык МОК — это типичный пример дискриминации.

Дискриминации права Владислава Гераскевича напомнить планете, что олимпийский лозунг «О спорт, ты — мир!» означает обязательное отсутствие в олимпийском спорте представителей кровопролитной орды. А еще — дискриминацию права украинских спортсменов, погибших от рук ордынцев, не стать забытыми.

Ниже ОЖ реализует право на память этих наших сограждан. Взята информация с OBOZ.UA, который на основе перечня от Спорткомитета собрал данные о тех спортсменах, которые изображены на шлеме Гераскевича.

1.ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ (биатлон). Член юношеской сборной Украины, погиб в первые дни полномасштабного вторжения РФ – во время боя под Харьковом. Ему было 19 лет.

ДМИТРИЙ ШАРПАР (фигурное катание). 26-летний украинский фигурист был убит российскими оккупантами в боях под Бахмутом в январе 2023-го. Во время своей спортивной карьеры Дмитрий был призером чемпионатов Украины среди юниоров, а также вице-чемпионом страны среди взрослых в сезоне-2015/2016. Шарпар участвовал в зимних Юношеских Олимпийских играх-2016 и сумел пробиться в топ-10. МАКСИМ ГАЛИНИЧЕВ (бокс). 22-летний, но уже титулованный украинский боксер погиб в боях с российскими оккупантами на Луганщине. Чемпион Европы среди молодежи и призер юношеских Олимпийских игр добровольно отправился защищать свою землю в мае 2022-го, но в марте 2023-го его боевой путь закончился… Первый серьезный успех пришел к уроженцу Шостки, когда он стал бронзовым призером чемпионата Украины. В 2017-м, в 17 лет, выиграл «золото» чемпионата Европы, одолев всех своих соперников «всухую» – 5:0. А потом подтвердил титул в 2018-м завоевал путевку на летние Юношеские ОИ-2018 в Буэнос-Айресе, где получил «серебро». АНДРЕЙ КУЦЕНКО (велоспорт).Он неоднократно становился чемпионом Украины, победителем и призером международных соревнований, участвовал в первенствах Европы и мира. В начале полномасштабного вторжения РФ мастер спорта международного класса вернулся из Италии, где жил вместе с семьей, и стал в ряды ВСУ. Более двух лет воевал на самых горячих направлениях, но 3 июля 2024 года 35-летний Куценко погиб… АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВ (хоккей). Бывший вратарь из Белой Церкви погиб во время выполнения боевых задач в Луганской области. Алексей был воспитанником хоккейного клуба «Сокол», с которым в 2015-м стал бронзовым призером чемпионата Украины , а в 2017-м дебютировал во взрослом ЧУ, получил бронзовую медаль. Добровольно встал на защиту страны. 14 ноября 2023-го он погиб, а 25-го числа того же месяца ему должно было исполниться 24 года. КАРИНА БАХУР (кикбоксинг). В ночь на 18 ноября 2025 года российская армия нанесла удар по Берестину (Харьковская область), унеся жизнь 17-летней чемпионки Украины и Европы. Девушка пыталась добежать до подвального укрытия, когда получила смертельные осколочные ранения. Она умерла на операционном столе. А была одной из сильнейших молодых спортсменок Украины: чемпионка Европы 2023 и 2025 годов, призер чемпионата мира 2023 года, чемпионка Украины по казацкому поединку и кикбоксингу, а также мастер спорта Украины. В 2025 году она также получила звание мастера спорта по кикбоксингу, как раз готовилась к поездке на Кубок мира. НИКИТА КОЗУБЕНКО (прыжки в воду). В июне 2025-го на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины, который после начала полномасштабного вторжения оставил работу тренера и присоединился к рядам Нацгвардии. Во время очередного боевого задания 31-летний Никита получил травмы, несовместимые с жизнью. Козубенко родился в Николаеве,становился неоднократным чемпионом и призером чемпионатов и Кубков Украины. РОМАН ПОЛИЩУК (легкая атлетика). 10 марта 2023 года в боях под Бахмутом погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук. АНДРЕЙ ЯРЕМЕНКО (греко-римская борьба). 4 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб. В 2015-м спортсмен из Житомира стал чемпионом Украины, после чего был многократным призером областных и всеукраинских соревнований, попал в сборную и представлял страну на чемпионате мира среди кадетов, где занял 10-е место. Он всего 9 дней не дожил до своего 26-летия… ТАРАС ШПУК (тренер Invictus Games). В сентябре 2025-го погиб бывший сотрудник фонда «Вернись живым» 34-летний Тарас Шпук. Он родился в Ивано-Франковске и всю жизнь увлекался спортом – бегом, велоспортом. Он был известен как многолетний тренер украинских команд на Invictus Games и Warrior Games. Именно благодаря его энергии в 2019 году в фонде началась системная работа с ветеранами. ФЕДОР ЕПИФАНОВ (фехтование). В декабре 2023-го россияне убили этого титулованного украинского фехтовальщика. Федор был чемпионом и призером украинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной и мастером спорта. Епифанов учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ тогда еще 18-летний Епифанов приостановил спортивную карьеру и ушел добровольцем на фронт. ЕКАТЕРИНА ТРОЯН (легкая атлетика). 5 июня 2025 года, выполняя боевую задачу на Покровском направлении, погибла оператор FPV-дронов. Она имела более тысячи успешных боевых вылетов, прошла Курск. В юношестве Троян профессионально занималась легкой атлетикой. Кроме этого, любила лыжные трассы Карпат, покорила Арарат. Обожала сноубординг, йогу, скалолазание. ВЛАДИМИР АНДРОЩУК (легкая атлетика). Молодой украинский легкоатлет погиб 25 января 2023 года под Бахмутом. Юноша с Хмельнитчины учился в профессиональном спортивном колледже в Броварах, в 2019 году выиграл чемпионат Украины по десятиборью среди спортсменов до 20 лет. В 2020-м Андрощук представлял нашу страну на чемпионате Европы, где занял шестое место в современном пятиборье. АЛЕКСЕЙ ХАБАРОВ (стрельба пулевая). В августе 2025 года на войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины и призер международных турниров по стрельбе. В 2017 году Алексей стал победителем первенства Украины в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с новым национальным рекордом.Еще в ноябре 2024 года Хабаров привез «серебро» с международного турнира в Румынии. Алексей создал на Полтавщине собственный спортивно-стрелковый клуб, был образцом для своих молодых воспитанников, которые уже выигрывали и становились призерами чемпионатов Украины. ДАРЬЯ КУРДЕЛЬ (спортивные танцы). Многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам, погибла 9 июля во время обстрела российскими оккупантами Кривого Рога. 20-летняя девушка тренировалась на спортплощадке со своим отцом, когда прилетел снаряд из РСЗО. До приезда медиков прохожие оказали первую помощь. Но в больнице выяснилось, что у Дарьи осколками задеты сердце и печень. Спортсменка умерла в реанимации. ИВАН КОНОНЕНКО (стронгмен). В декабре 2025-го стало известно, что украинский стронгмен, командир взвода Иван Кононенко, которого почти год считали пропавшим без вести, таки погиб на фронте. В свое время Кононенко входил в команду легендарного строгмена и богатыря Василия Вирастюка, был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Ушел добровольцем на фронт весной 2022-го. 25 февраля 2025-го Иван Кононенко пропал без вести в Курской области. АЛИНА ПЕРЕГУДОВА (тяжелая атлетика). 14-летняя тяжелоатлетка из Мариуполя была уникальной спортсменкой – в таком юном возрасте она выполнила норматив мастера спорта, попала в резерв сборной Украины и готовилась к чемпионату Европы. На момент вторжения атлетка училась в колледже спортивного профиля в Бахмуте, но из-за военных действий ее увезли к маме в Мариуполь. В феврале 2022-го вместе с мамой Натальей вышли на улицу, и их накрыло осколками от снаряда. Обе погибли на месте. Вслед за ними выбежал брат Костя, и его убил русский снайпер. КАТЕРИНА ДЯЧЕНКО (художественная гимнастика). Еще одной жертвой бомбардировок Мариуполя российскими оккупантами стала юная украинская гимнастка. Девочка 2011 года рождения находилась в доме, в который попал вражеский снаряд. В результате прямого попадания в дом Екатерины здание обвалилось. Мать и брат попали в больницу, которая впоследствии также была уничтожена авиаударом. Дяченко пророчили большое будущее, ведь она постоянно занимала на соревнованиях призовые места. Одна из весомых побед – накануне войны на международных соревнованиях во Львове. После чего она готовилась к Кубку Дерюгиных… ВИКТОРИЯ ИВАШКО (дзюдо). Во время российской атаки на Киев 1 июня 2023 года, в День защиты детей, ушла из жизни 9-летняя дзюдоистки Вика и ее мама. Они погибли во время обстрела, потому что не смогли попасть в укрытие – оно было закрыто. Девочка несколько лет занималась в спортивном клубе Judo Master и накануне обстрела выходила на татами на соревнованиях в Киеве. Тренер Вики отмечала, что она была невероятным ребенком, смелым и жизнерадостным. МАРИЯ ЛЕБЕДЬ (бальные танцы). 15-летняя Мария Лебедь погибла в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре. Она училась в 9-м классе, занималась бальными танцами. НАЗАР ЗУЙ (бокс). Назар родился в Макеевке, где начал заниматься боксом. Впоследствии вместе с родителями переехал в Мариуполь, где увлекся футболом и стал участником одной из местных команд. Под бомбежкой они пошли искать убежище,спустились в подвал жилого дома. На эту многоэтажку россияне сбросили бомбу. Мама Ирина, папа Сергей и их 13-летний сын Назар погибли мгновенно…

Ну что тут скажешь… Я не буду желать сытым, как свиньи зажрашимся, чинушам от спорта из МОК и лично президентке МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве попасть под обстрелы, слышать жужжание шахедов, вой мин, взрывы «Градов» и КАБов.

А ведь в таких условиях уже несколько лет живут херсонцы и одесситы, харьковчане и киевляне, сумчане, николаевцы — миллионы людей, которые имеют намного больше права называться людьми, чем эти «ублюдочные лицемеры».

Нет, пусть каждый день у них будет мирным и тихим. Но пусть каждую ночь — отныне и до гробовой доски! — им всем и этой Ковентри в том числе, снятся взрывы, плач детей над телами убытых родителей, и плач родителей над телами убитых детей.

Пусть каждую ночь — без малейшего перерыва, отныне и до гробовой доски! — они просыпаются в холодном поту, во сне увидев стертые под ноль украинские села и города, где еще недавно кипела жизнь, увидев, как людей в одной могиле хоронят тремя поколениями — от грудничков до стариков.

И может быть тогда эти малоумные дебилы из МОК поймут, почему украинец Владислав Гераскевич сделал то, что никоим образом не расходится ни со спортивной, ни с человеческой этикой — одел шлем с изображениями убитых орками спортсменов.

Понятно, что далеко не всех, ведь это физически невозможно: 660 (ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ!) украинских атлетов и тренеров убила россия за годы полномасштабной войны. Поймёт ли это дурачьё из МОК или нет? Сомневаюсь… Что ж, недобрых им снов до последних их дней.

И еще в тему. Весь спортивный мир увидел в Сети фото Михаила Гераскевича — отца спортсмена и одновременно его тренера. Грустит отец, что там говорить… Но ведь есть повод и для позитива. Миллионы людей увидели, что ему удалось воспитать не только Олимпийца, но и Человека. Да-да, с большой буквы! А это дорогого стОит!

Для информации:ровно год назад, 14 февраля 2025 года, Вячеслав Гераскевич выиграл золото на Кубке Европы в норвежском Лиллехаммере. Отметим, что для Гераскевича это вторая в карьере победа на международных соревнованиях. Ранее этот талантливый украинский скелетонист выигрывал золото на Кубке Северной Америки в 2018 году.

P.S. Вот она, квинтэссенция подлости и двуличия МОК, или, если попроще, «апофеоз апофигея» ! Буквально несколько часов назад МОК разродился «справедливостью»: Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпиаде, оставив в силе дисквалификацию! Т.е. он вправе присутствовать на этих олимпийских «игрищах», но к стартам не допущен…

Так процитируем же Пушкина;» Здесь русский дух, здесь русью пахнет!»

В завершении

В ответ на дисквалификацию президент Украины наградил Гераскевича орденом Свободы, а сам спортсмен получил денежную компенсацию в размере 1 млн гривен от меценатов и фондов при поддержке государства.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса