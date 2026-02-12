«Ублюдочный лицемерный МОК дисквалифицировал украинского спортсмена Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады -2026 в скелетоне!»
Спасибо тебе, УНИАН, за коллегиальную помощь! Еще до выхода этой публикации, я в Сети узнал эту «хреновость», и немедленно взялся за работу над этой темой. И сразу… застрял. Я понял, что ровным счетом ничего из моих эмоциональных оценок ситуации редактор, хоть костьми ляжет, но не пропустит.
Если объективно, то он прав будет: выражения, раз они непечатные, значит их нельзя печатать. И тут такая интеллигентная, практически литературная подсказка от коллег из УНИАН. Что ж, могу теперь продолжить в том же стиле.
Да, умственно отсталые, явно с разбегу сделанные кретины из Международного олимпийского комитета проявили полнейшее непонимание ситуации и неуважение к олимпийскому принципу «Главное не победа, а участие», запретив нашему спортсмену участие в соревнованиях.
Почему запрет? Они, узколобые, усмотрели «пропагаду и дискриминацию» в том, что на шлеме украинца изображены лица наших спортсменов — от титулованных до начинающих — которые были убиты российской нечистью.
Ладно, отойдем немного от эмоций — к сути этой вовсе не на ровном месте возникшей проблемы. Начнем с того, что такое скелетон. Уверен, что не все понимают это в подробностях.
Скелето́н (англ. skeleton«скелет, каркас») — зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполосных санях. Скелетонисты надевают облегающие аэродинамические костюмы и прочные шлемы с забралом и защитой для подбородка.
Задача скелетониста — пробежать в шипованных ботинках 50 м по льду как можно быстрее, стараясь разогнать сани. Все это время он нагибается, держась за ручки или стороны скелетона и толкая его вниз по трассе.
Пробежав 50 м, скелетонист должен быстро лечь и вытянуться на скелетоне, не потеряв при этом скорости, которую он набрал за время разгона. Теперь нужно проехать примерно 1500 м (зависит от трассы) вниз по ледовому жёлобу.
На трассе есть крутые повороты и виражи в форме буквы «S». Спортсмен управляет скелетоном, слегка смещая вес своего тела влево или вправо. В конце заезда он замедляет скелетон ногами до полной остановки.
Соревнования по скелетону впервые были представлены на II зимних Олимпийских играх, проходивших в Санкт-Морице в 1928 году. А появление этого спорта относят к XVI веку. Вторично олимпийские награды в соревнованиях по скелетону спортсмены оспаривали 20 лет спустя — в 1948 году, причём снова в Санкт-Морице — на V зимних Олимпийских играх. В дальнейшем, вплоть до 2002 года (Солт-Лейк-Сити), скелетон не был представлен на Олимпийских играх.
Теперь — об обвинении в дискриминации. Дискриминация — это несправедливое, неравноправное отношение к человеку или ущемление его прав. Она проявляется в ограничении возможностей, унижении. Это нарушение прав человека, запрещенное международными нормами, и может происходить в любой сфере жизни.
Помните, кто громче всех кричит «Держи вора!»? Как известно — сам вор. Так вот, иррациональный, контрпродуктивный, а если попроще — дебильный выбрык МОК — это типичный пример дискриминации.
Дискриминации права Владислава Гераскевича напомнить планете, что олимпийский лозунг «О спорт, ты — мир!» означает обязательное отсутствие в олимпийском спорте представителей кровопролитной орды. А еще — дискриминацию права украинских спортсменов, погибших от рук ордынцев, не стать забытыми.
Ниже ОЖ реализует право на память этих наших сограждан. Взята информация с OBOZ.UA, который на основе перечня от Спорткомитета собрал данные о тех спортсменах, которые изображены на шлеме Гераскевича.
1.ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ (биатлон). Член юношеской сборной Украины, погиб в первые дни полномасштабного вторжения РФ – во время боя под Харьковом. Ему было 19 лет.
- ДМИТРИЙ ШАРПАР (фигурное катание). 26-летний украинский фигурист был убит российскими оккупантами в боях под Бахмутом в январе 2023-го. Во время своей спортивной карьеры Дмитрий был призером чемпионатов Украины среди юниоров, а также вице-чемпионом страны среди взрослых в сезоне-2015/2016. Шарпар участвовал в зимних Юношеских Олимпийских играх-2016 и сумел пробиться в топ-10.
- МАКСИМ ГАЛИНИЧЕВ (бокс). 22-летний, но уже титулованный украинский боксер погиб в боях с российскими оккупантами на Луганщине. Чемпион Европы среди молодежи и призер юношеских Олимпийских игр добровольно отправился защищать свою землю в мае 2022-го, но в марте 2023-го его боевой путь закончился… Первый серьезный успех пришел к уроженцу Шостки, когда он стал бронзовым призером чемпионата Украины. В 2017-м, в 17 лет, выиграл «золото» чемпионата Европы, одолев всех своих соперников «всухую» – 5:0. А потом подтвердил титул в 2018-м завоевал путевку на летние Юношеские ОИ-2018 в Буэнос-Айресе, где получил «серебро».
- АНДРЕЙ КУЦЕНКО (велоспорт).Он неоднократно становился чемпионом Украины, победителем и призером международных соревнований, участвовал в первенствах Европы и мира. В начале полномасштабного вторжения РФ мастер спорта международного класса вернулся из Италии, где жил вместе с семьей, и стал в ряды ВСУ. Более двух лет воевал на самых горячих направлениях, но 3 июля 2024 года 35-летний Куценко погиб…
- АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВ (хоккей). Бывший вратарь из Белой Церкви погиб во время выполнения боевых задач в Луганской области. Алексей был воспитанником хоккейного клуба «Сокол», с которым в 2015-м стал бронзовым призером чемпионата Украины , а в 2017-м дебютировал во взрослом ЧУ, получил бронзовую медаль. Добровольно встал на защиту страны. 14 ноября 2023-го он погиб, а 25-го числа того же месяца ему должно было исполниться 24 года.
- КАРИНА БАХУР (кикбоксинг). В ночь на 18 ноября 2025 года российская армия нанесла удар по Берестину (Харьковская область), унеся жизнь 17-летней чемпионки Украины и Европы. Девушка пыталась добежать до подвального укрытия, когда получила смертельные осколочные ранения. Она умерла на операционном столе. А была одной из сильнейших молодых спортсменок Украины: чемпионка Европы 2023 и 2025 годов, призер чемпионата мира 2023 года, чемпионка Украины по казацкому поединку и кикбоксингу, а также мастер спорта Украины. В 2025 году она также получила звание мастера спорта по кикбоксингу, как раз готовилась к поездке на Кубок мира.
- НИКИТА КОЗУБЕНКО (прыжки в воду). В июне 2025-го на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины, который после начала полномасштабного вторжения оставил работу тренера и присоединился к рядам Нацгвардии. Во время очередного боевого задания 31-летний Никита получил травмы, несовместимые с жизнью. Козубенко родился в Николаеве,становился неоднократным чемпионом и призером чемпионатов и Кубков Украины.
- РОМАН ПОЛИЩУК (легкая атлетика). 10 марта 2023 года в боях под Бахмутом погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.
- АНДРЕЙ ЯРЕМЕНКО (греко-римская борьба). 4 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб. В 2015-м спортсмен из Житомира стал чемпионом Украины, после чего был многократным призером областных и всеукраинских соревнований, попал в сборную и представлял страну на чемпионате мира среди кадетов, где занял 10-е место. Он всего 9 дней не дожил до своего 26-летия…
- ТАРАС ШПУК (тренер Invictus Games). В сентябре 2025-го погиб бывший сотрудник фонда «Вернись живым» 34-летний Тарас Шпук. Он родился в Ивано-Франковске и всю жизнь увлекался спортом – бегом, велоспортом. Он был известен как многолетний тренер украинских команд на Invictus Games и Warrior Games. Именно благодаря его энергии в 2019 году в фонде началась системная работа с ветеранами.
- ФЕДОР ЕПИФАНОВ (фехтование). В декабре 2023-го россияне убили этого титулованного украинского фехтовальщика. Федор был чемпионом и призером украинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной и мастером спорта. Епифанов учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ тогда еще 18-летний Епифанов приостановил спортивную карьеру и ушел добровольцем на фронт.
- ЕКАТЕРИНА ТРОЯН (легкая атлетика). 5 июня 2025 года, выполняя боевую задачу на Покровском направлении, погибла оператор FPV-дронов. Она имела более тысячи успешных боевых вылетов, прошла Курск. В юношестве Троян профессионально занималась легкой атлетикой. Кроме этого, любила лыжные трассы Карпат, покорила Арарат. Обожала сноубординг, йогу, скалолазание.
- ВЛАДИМИР АНДРОЩУК (легкая атлетика). Молодой украинский легкоатлет погиб 25 января 2023 года под Бахмутом. Юноша с Хмельнитчины учился в профессиональном спортивном колледже в Броварах, в 2019 году выиграл чемпионат Украины по десятиборью среди спортсменов до 20 лет. В 2020-м Андрощук представлял нашу страну на чемпионате Европы, где занял шестое место в современном пятиборье.
- АЛЕКСЕЙ ХАБАРОВ (стрельба пулевая). В августе 2025 года на войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины и призер международных турниров по стрельбе. В 2017 году Алексей стал победителем первенства Украины в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с новым национальным рекордом.Еще в ноябре 2024 года Хабаров привез «серебро» с международного турнира в Румынии. Алексей создал на Полтавщине собственный спортивно-стрелковый клуб, был образцом для своих молодых воспитанников, которые уже выигрывали и становились призерами чемпионатов Украины.
- ДАРЬЯ КУРДЕЛЬ (спортивные танцы). Многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам, погибла 9 июля во время обстрела российскими оккупантами Кривого Рога. 20-летняя девушка тренировалась на спортплощадке со своим отцом, когда прилетел снаряд из РСЗО. До приезда медиков прохожие оказали первую помощь. Но в больнице выяснилось, что у Дарьи осколками задеты сердце и печень. Спортсменка умерла в реанимации.
- ИВАН КОНОНЕНКО (стронгмен). В декабре 2025-го стало известно, что украинский стронгмен, командир взвода Иван Кононенко, которого почти год считали пропавшим без вести, таки погиб на фронте. В свое время Кононенко входил в команду легендарного строгмена и богатыря Василия Вирастюка, был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Ушел добровольцем на фронт весной 2022-го. 25 февраля 2025-го Иван Кононенко пропал без вести в Курской области.
- АЛИНА ПЕРЕГУДОВА (тяжелая атлетика). 14-летняя тяжелоатлетка из Мариуполя была уникальной спортсменкой – в таком юном возрасте она выполнила норматив мастера спорта, попала в резерв сборной Украины и готовилась к чемпионату Европы. На момент вторжения атлетка училась в колледже спортивного профиля в Бахмуте, но из-за военных действий ее увезли к маме в Мариуполь. В феврале 2022-го вместе с мамой Натальей вышли на улицу, и их накрыло осколками от снаряда. Обе погибли на месте. Вслед за ними выбежал брат Костя, и его убил русский снайпер.
- КАТЕРИНА ДЯЧЕНКО (художественная гимнастика). Еще одной жертвой бомбардировок Мариуполя российскими оккупантами стала юная украинская гимнастка. Девочка 2011 года рождения находилась в доме, в который попал вражеский снаряд. В результате прямого попадания в дом Екатерины здание обвалилось. Мать и брат попали в больницу, которая впоследствии также была уничтожена авиаударом. Дяченко пророчили большое будущее, ведь она постоянно занимала на соревнованиях призовые места. Одна из весомых побед – накануне войны на международных соревнованиях во Львове. После чего она готовилась к Кубку Дерюгиных…
- ВИКТОРИЯ ИВАШКО (дзюдо). Во время российской атаки на Киев 1 июня 2023 года, в День защиты детей, ушла из жизни 9-летняя дзюдоистки Вика и ее мама. Они погибли во время обстрела, потому что не смогли попасть в укрытие – оно было закрыто. Девочка несколько лет занималась в спортивном клубе Judo Master и накануне обстрела выходила на татами на соревнованиях в Киеве. Тренер Вики отмечала, что она была невероятным ребенком, смелым и жизнерадостным.
- МАРИЯ ЛЕБЕДЬ (бальные танцы). 15-летняя Мария Лебедь погибла в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре. Она училась в 9-м классе, занималась бальными танцами.
- НАЗАР ЗУЙ (бокс). Назар родился в Макеевке, где начал заниматься боксом. Впоследствии вместе с родителями переехал в Мариуполь, где увлекся футболом и стал участником одной из местных команд. Под бомбежкой они пошли искать убежище,спустились в подвал жилого дома. На эту многоэтажку россияне сбросили бомбу. Мама Ирина, папа Сергей и их 13-летний сын Назар погибли мгновенно…
Ну что тут скажешь… Я не буду желать сытым, как свиньи зажрашимся, чинушам от спорта из МОК и лично президентке МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве попасть под обстрелы, слышать жужжание шахедов, вой мин, взрывы «Градов» и КАБов.
А ведь в таких условиях уже несколько лет живут херсонцы и одесситы, харьковчане и киевляне, сумчане, николаевцы — миллионы людей, которые имеют намного больше права называться людьми, чем эти «ублюдочные лицемеры».
Нет, пусть каждый день у них будет мирным и тихим. Но пусть каждую ночь — отныне и до гробовой доски! — им всем и этой Ковентри в том числе, снятся взрывы, плач детей над телами убытых родителей, и плач родителей над телами убитых детей.
Пусть каждую ночь — без малейшего перерыва, отныне и до гробовой доски! — они просыпаются в холодном поту, во сне увидев стертые под ноль украинские села и города, где еще недавно кипела жизнь, увидев, как людей в одной могиле хоронят тремя поколениями — от грудничков до стариков.
И может быть тогда эти малоумные дебилы из МОК поймут, почему украинец Владислав Гераскевич сделал то, что никоим образом не расходится ни со спортивной, ни с человеческой этикой — одел шлем с изображениями убитых орками спортсменов.
Понятно, что далеко не всех, ведь это физически невозможно: 660 (ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ!) украинских атлетов и тренеров убила россия за годы полномасштабной войны. Поймёт ли это дурачьё из МОК или нет? Сомневаюсь… Что ж, недобрых им снов до последних их дней.
И еще в тему. Весь спортивный мир увидел в Сети фото Михаила Гераскевича — отца спортсмена и одновременно его тренера. Грустит отец, что там говорить… Но ведь есть повод и для позитива. Миллионы людей увидели, что ему удалось воспитать не только Олимпийца, но и Человека. Да-да, с большой буквы! А это дорогого стОит!
Для информации:ровно год назад, 14 февраля 2025 года, Вячеслав Гераскевич выиграл золото на Кубке Европы в норвежском Лиллехаммере. Отметим, что для Гераскевича это вторая в карьере победа на международных соревнованиях. Ранее этот талантливый украинский скелетонист выигрывал золото на Кубке Северной Америки в 2018 году.
P.S. Вот она, квинтэссенция подлости и двуличия МОК, или, если попроще, «апофеоз апофигея» ! Буквально несколько часов назад МОК разродился «справедливостью»: Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпиаде, оставив в силе дисквалификацию! Т.е. он вправе присутствовать на этих олимпийских «игрищах», но к стартам не допущен…
Так процитируем же Пушкина;» Здесь русский дух, здесь русью пахнет!»
В ответ на дисквалификацию президент Украины наградил Гераскевича орденом Свободы, а сам спортсмен получил денежную компенсацию в размере 1 млн гривен от меценатов и фондов при поддержке государства.
Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса