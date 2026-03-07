Ключевые моменты:

Изидора Косач — младшая сестра Леси Украинки, агроном и преподавательница, работавшая в научных учреждениях и учебных заведениях.

В 1937 году НКВД арестовал ее и приговорил к восьми годам лагерей за якобы «контрреволюционную деятельность».

Через два года ее неожиданно освободили — исследователи связывают это с подготовкой к 70-летию Леси Украинки.

Во время Второй мировой войны Изидора снова оказалась под арестом, но после освобождения эмигрировала в США, где прожила до 1980 года.

О судьбе Изидоры Косач вспоминают в мемуарах современников и исследованиях, посвященных семье Косачей. В письмах и воспоминаниях не раз описывается, насколько близкими были сестры: Леся учила Изидору языкам, помогала с музыкой и поддерживала ее интеллектуальные интересы.

Историки украинской культуры обращают внимание на любопытное совпадение: освобождение Изидоры произошло именно тогда, когда власти готовились к масштабному празднованию 70-летия поэтессы. В среде украинской интеллигенции активно обсуждали судьбу членов семьи Косачей, и вопрос о младшей сестре Леси звучал даже во время поездок советских делегаций в Галицию.

Память о Лесе Украинке была настолько важна для украинского общества, что даже репрессивная система вынуждена была считаться с этим.

Леся Украинка обожала младшую сестру

Сейчас имя Леси Украинки (Лариса Петровна Косач — Квитка, 1871 — 1913 гг) в Одессе — особенно на слуху. Решили поставить ей, неоднократно бывавшей в Одессе, памятник, обсуждали множество его вариантов авторства различных скульпторов.

Нет сейчас ни одного поколения граждан Украины — от пенсионеров «со стажем», как автор этих строк, до совсем юных тинэйджеров, которые не знали бы о Лесе Украинке как минимум из школьной программы. Так что мне пришлось немало покопаться в ее биографии, чтобы отыскать что-то не общеизвестное. Получилось или нет — судить читателям.

В марте 1888 года, когда Лесе было уже целых 17 лет, на свет появилась ее младшая сестра — Изидора. Самая младшая, пятый ребенок в семье. Судя по нижеприведенным строкам, Леся ее очень любила, просто обожала.

«Гордо, пишно, променисто золотії світять зорі,

Та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі».

Знавшая 13 языков Леся штудировала с сестричкой французский, обучила ее игре на фортепиано. Училась Изидора и в дальнейшем: В Петербурге — женские сельхозкурсы, в Киеве закончила в 1911-м политех, стала агрономом. Она трудилась в НИИ, преподавала в сельхозинституте в Белой Церкви.

Репрессии против сестер Леси Украинки и их семей

Все бы ничего, но пришедшие к власти большевики тщательно присматривали за ней, в частности, да и вообще, за всей семьей Косачей. Ну не нравилась им украинскость этой украинской семьи! В начале печально известных в СССР 1930 -х сестер Леси «органы» специфически предупредили, что следят за их «контрреволюционной деятельностью»: под «каток» попали их мужья.

Ольгин супруг был наказан за членство в мифическом «Союзе освобождения Украины». Вскоре и мужа Изидоры на 4 года выслали на Север. А уж осенью 1937-го НКВДисты добрались и до самой Изидоры. Ее закрыли, допрашивали 2 месяца по обвинению в том, что среди студентов Киевского сельхозинститута «вела контрреволюционную деятельность, распространяла провокационные слухи». Приговор — 8 лет исправительно-трудовых лагерей…

Большевики освободили Изидору к юбилею сестры

Из «мест, не столь отдаленных» Изидора неоднократно обращалась к «державным мужам» с просьбами непредубежденно и объективно расследовать её «преступную деятельность». И вот два года спустя, совершенно неожиданно Изидору освободили! Знающие люди говорили, что большую роль в этом сыграла приближающаяся дата — 70-летие со дня рождения великой украинки — Леси Украинки.

Уже тогда на 1941 год готовили мероприятия, и «компетентные органы» действительно проявили компетенцию в понимании огромного уважения «на Украине» к великой поэтессе и несоответствия ситуации тюремного заключения ее сестры.

Да плюс к тому, осенью 1939-го представители «украинской советской интеллигенции» побывали с визитом на Галичине, и там от Лесиных приятелей услышали вопросы о судьбах ее сестер. Вернулись в Киев и — ах, — ох! — так младшую же посадили!

Так Изидора оказалась на свободе и даже участвовала в мероприятиях по чествованию юбилея свой старшей сестры.

Арест, гестапо и эмиграция в США

В годы Второй мировой Изидора сотрудничала с ОУН и была арестована гестаповцами. Но они ее… освободили. И опять же есть небезосновательное мнение, что немецкие нацисты, «взвесив» любовь украинцев к своей Лесе решили, что правильно будет отпустить ее сестру.

Кстати, вот вам параллель с русскими нацистами. В москве задерживали людей, возлагавших цветы к памятнику Лесе Украинке, особенно в годовщину начала войны (24 февраля), расценивая это как несанкционированную акцию.

Полиция дежурила у монумента, проверяла документы и досматривала вещи, фиксируя антивоенные жесты. Такие действия, превратившие памятник в место стихийного мемориала, российское гестапо рассматривает как политический жест.

В 1943 году Изидора Косач (Борисова) добралась до США, где и дожила до 1980 года.

Да, вдвое дольше Леси прожила ее любимая младшая сестра, хранимая Лесей даже после ухода.

«Дорогих перлин коштовних є багато в синім морі,

Та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі»…

