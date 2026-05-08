Ключевые моменты:

В Одессе с 1 июня 2026 планируют ввести платную парковку у моря.

Стоимость парковки будет составлять 60 грн в час.

Для постоянных посетителей побережья введут абонемент за 10 тысяч гривен в месяц.

Новые правила будут действовать в 500-метровой зоне моря.

Платные парковки будут работать на Ланжероне, Дельфине и 13-й и 16-й станциях Фонтана.

В Одессе вводят новые правила парковки у моря

С 1 июня 2026 года в прибрежной зоне Одессы планируют ввести новый тариф на парковку – 60 гривен в час.

По информации “Думской”, соответствующий проект решения подготовили для рассмотрения исполкомом. И уже после согласования документ станет основанием для распоряжения руководителя городской военной администрации.

Власти отмечают, что новый тариф экономически обоснован и должен не только улучшить сервис, но и увеличить поступления в бюджет. Для тех, кто регулярно пользуется парковками у моря, предусматривают абонемент. К слову, стоимость абонимета составит 10 тысяч гривен в месяц.

Новые правила будут действовать в пределах 500 метров от побережья. Речь идет о двух парковках на Ланжероне, а также площадках на Дельфине, 13-й и 16-й станциях Фонтана. В общей сложности там обустроено 590 мест для авто. Оператором планируют назначить КП «Одестранспарксервис», но это решение еще предстоит поддержать депутатам горсовета.

В мэрии отмечают, что бесплатную парковку оставят для участников боевых действий, людей с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В то же время, льготникам нужно будет подтверждать свой статус — заверенной копией удостоверения или специальной отметкой под лобовым стеклом автомобиля. Правда, военные отмечают, что оформить эту льготу не так-то просто.