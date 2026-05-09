Ключевые моменты:

  • На Привозе уже массово продают клубнику — «наша» дороже привозной
  • Молодая картошка и тепличные овощи пока остаются недешевыми
  • Покупатели активно торгуются и ищут разницу между «домашним» и «импортным»
  • Рынок живет своей шумной майской жизнью — с шутками, спорами и ароматом свежей зелени

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке, чтобы посмотреть, как изменились цены в мае, почувствовать атмосферу легендарного Привоза и пообщаться с продавцами и покупателями.

Паспорт для клубники

Привоз в начале мая

— Почем клубника?

— Наша, килийская — 220!

— А эта рядом?

— Та не наша, 180.

— А почему же наша дороже?

— Потому что своя, родная, ароматная!

— А гарантия есть, что она действительно из Килии?

— А вам какая гарантия нужна? Паспорт показать?

— Хорошо, дайте полкило.

— Нашей или не нашей?

— Да уже давайте не нашей… Если уж обманываться, то хотя бы дешевле…

А как с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель — 30-35 грн;
  • картофель «молодой» — 60-100 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 50-220 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 45-100 грн;
  • огурцы — 45-100 грн;
  • сладкий перец — 65-100 грн;
  • баклажаны — 30-100 грн;
  • капуста — 25-40; «молодая» — 40-55 грн;
  • чеснок — 100-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • редиска — 25-60 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 50-110 грн;
  • мандарины — 35-110 грн;
  • клубника — 170-270 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз в начале мая

  • яйца (десяток) — 50-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-270 грн;
  • телячья шея — 200-250 грн;
  • ребра — 130-180 грн.
  • антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-260 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-280 грн;
  • ребра — 210-260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Привоз в начале мая

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

