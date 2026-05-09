Ключевые моменты:
- На Привозе уже массово продают клубнику — «наша» дороже привозной
- Молодая картошка и тепличные овощи пока остаются недешевыми
- Покупатели активно торгуются и ищут разницу между «домашним» и «импортным»
- Рынок живет своей шумной майской жизнью — с шутками, спорами и ароматом свежей зелени
Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке, чтобы посмотреть, как изменились цены в мае, почувствовать атмосферу легендарного Привоза и пообщаться с продавцами и покупателями.
Паспорт для клубники
— Почем клубника?
— Наша, килийская — 220!
— А эта рядом?
— Та не наша, 180.
— А почему же наша дороже?
— Потому что своя, родная, ароматная!
— А гарантия есть, что она действительно из Килии?
— А вам какая гарантия нужна? Паспорт показать?
— Хорошо, дайте полкило.
— Нашей или не нашей?
— Да уже давайте не нашей… Если уж обманываться, то хотя бы дешевле…
А как с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 30-35 грн;
- картофель «молодой» — 60-100 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-220 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-40; «молодая» — 40-55 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редиска — 25-60 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 170-270 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 50-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
