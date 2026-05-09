Ключевые моменты:

На Привозе уже массово продают клубнику — «наша» дороже привозной

Молодая картошка и тепличные овощи пока остаются недешевыми

Покупатели активно торгуются и ищут разницу между «домашним» и «импортным»

Рынок живет своей шумной майской жизнью — с шутками, спорами и ароматом свежей зелени

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке, чтобы посмотреть, как изменились цены в мае, почувствовать атмосферу легендарного Привоза и пообщаться с продавцами и покупателями.

Паспорт для клубники

— Почем клубника?

— Наша, килийская — 220!

— А эта рядом?

— Та не наша, 180.

— А почему же наша дороже?

— Потому что своя, родная, ароматная!

— А гарантия есть, что она действительно из Килии?

— А вам какая гарантия нужна? Паспорт показать?

— Хорошо, дайте полкило.

— Нашей или не нашей?

— Да уже давайте не нашей… Если уж обманываться, то хотя бы дешевле…

А как с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 30-35 грн;

картофель «молодой» — 60-100 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-220 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-40; «молодая» — 40-55 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редиска — 25-60 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 170-270 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 50-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

