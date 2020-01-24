«Со времен средневековья»: о вечной одесской угрозе — оползнях

Несмотря на громкие заявления одесских властей о намерении бороться с застройкой прибрежной зоны, уничтожение склонов в районе Большого Фонтана продолжается. Как грибы после дождя растут высотки, стройтехника активничает сразу на нескольких площадках. Но как это отразится на и без того оползнеопасной породе одесских склонов? Ведь с 1797 года по настоящее время специалисты насчитывают более 250 оползней в окрестностях города. О давней одесской «головной боли» нам рассказал краевед, геолог, историк Дмитрий Жданов.

Из оползневой истории

Вот как описывает очевидец оползня 1845 года: «Испуганный, я встал и бросился бежать по дороге на гору. Дорога была уже пресечена пропастью, отделявшей ее от материка».

— Особенно крупным был оползень 1861 года, в результате которого была разрушена дача Ланжерона и фуникулер. Участок плато, длиной 320 м и шириной 30 м, опустился вниз до 20 м. Кстати, созванная после оползня комиссия, еще тогда рекомендовала устройство в Одессе дренажных галерей, — подчеркнул Дмитрий Жданов.

Как сообщил декан геолого-географического факультета Одесского университета Евгений Черкез, первые попытки строительства противооползневых мероприятий были предприняты в 1815 году. В результате участок в районе гавани протяженностью 100-150 м был укреплен забитыми сваями.

В 1820-30-х годах оползнями в Одессе занимался прославленный французский инженер, геолог и кристаллограф Жюст Гаюи. Кстати, Потемкинская лестница — это, прежде всего, противооползневое сооружение, и уже потом архитектурный шедевр.

В 30-е годы ХХ века в Одессе создается оползневая станция. Крупные оползни произошли в 1918 году в районе Ланжерона, Отрады и Большого Фонтана.

Крупнейшим был оползень в районе стадиона «Динамо» 5 февраля 1953 года. Он охватил огромную территорию. Длина перемещающегося участка составила почти 2 км, а ширина до 300 метров.

Вторым был оползень в районе 13-й станции Большого Фонтана, из-за которого пришлось перенести трамвайную линию. Первые признаки были отмечены в 1951 году, а 17-18 июля 1957 года после сильнейшего ливня, обвалился 400-метровый массив породы.

Оползневые места города

Согласно данным геолого-географического факультета Одесского университета, на побережье от села Санжейки до Очакова можно выделить особый приморско-оползневой тип местности. А большое разнообразие микроландшафтов является следствием резкого нарушения в геологических пластах и в гидрогеологическом режиме.

Также на побережье более интенсивно происходит химическое выветривание и механическое разрушение породы ветром, атмосферными осадками и грунтовой водой. Эта территория является областью отрицательного баланса суши.

По мнению ученых, берег Одессы за последние тысячелетия отступил на 5-6 километров. Характерной чертой приморского оползневого типа местности является крайняя неустойчивость развитых здесь микроландшафтов.

Какими они бывают?

Профессор А.М. Драников выделял три типа оползней на нашей территории.

Ступенчатые оползни — такой тип оползней встречается чаще всего в районе Ланжерон — балка на даче Ковалевского. Оползни-потоки — развиты, главным образом, в районе от Дачи Ковалевского до Люстдорфа. Ступенчатые оползни лессовых пород.

Откуда берутся оползни?

Дмитрий Жданов рассказал и о факторах, приводящих к оползням.

Оползни первого типа могут вызывать перепад давления, абразия, действие подземных вод и атмосферных осадков. К оползням второго и третьего типа, по версии профессора Драникова, может привести воздействие подземных вод, атмосферных осадков, выветривание и абразии.

Как боремся?

Дмитрий Жданов сообщил, что в 60-х годах в Одессе начал реализовываться долгосрочный масштабный комплексный проект по организации инженерной защиты побережья. В это же время создается одесское противооползневое управление, которое возглавил Игорь Петрович Зелинский (будущий ректор Одесского университета).

Работы включали в себя:

Сглаживание склонов и создание террас с высаживанием деревьев и кустарников. Что интересно, при этом многие санатории и дачи лишались своих территорий (до 30 метров). За утраченное имущество им выплачивалась компенсация. Сооружение внешних водосборных лотков, подземных дренажных штолен и галерей, выводивших грунтовые воды в море. Крупномасштабные гидротехнические работы в море, направленные на предотвращения волновой эрозии. Это прежде всего строительство пирсов и волнорезов.

По подсчетам специалистов, на эти работы в свое время было потрачено 3 млрд долларов. Более чем на 40 лет они обеспечили Одессе спокойное существование. Но рекомендованный период эксплуатации противооползневых сооружений в Одессе завершился более 15 лет назад.

Как видим, оползневая проблема в Одессе с каждым годом становится все острее, но будет ли реализована новая противооползневая программа? И сколько еще разрушений должно произойти в городе для принятия такой программы?

Фото: Дмитрий Жданов

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