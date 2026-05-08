Ключевые моменты:

На побережье Одессы установят 8 дополнительных мобильных укрытий.

В городе планируют открыть до шести коммунальных пляжей.

Решение об открытии пляжей будут принимать после проверки комиссии.

Подготовка пляжей в Одессе к летнему сезону

В Одессе продолжается подготовка к оздоровительному сезону. Как сообщили в Одесской областной военной администрации, главным приоритетом остается безопасность отдыхающих.

Перед началом сезона за счет городского бюджета на побережье установят восемь дополнительных мобильных укрытий. Они появятся на участке от пляжа Ланжерон до 16-й станции Большого Фонтана. После установки новых конструкций общее количество укрытий на побережье увеличится до 19 единиц.

В этом году в Одессе также планируют увеличить количество открытых коммунальных пляжей до шести.

Отдельное внимание уделяют доступности пляжей для людей с инвалидностью. В этом сезоне в Одессе будут работать два инклюзивных пляжа. Кроме того, по договоренности с арендаторами на других пляжах также установят необходимую инфраструктуру для маломобильных людей.

Сейчас арендаторы пляжей и профильное коммунальное предприятие проводят комплекс подготовительных работ. На побережье обустраивают спасательные посты, устанавливают буи, проводят водолазное обследование морского дна и проверяют системы оповещения о воздушной тревоге.

Кто и как будет принимать решение об открытии пляжа

По обращению бизнеса в Одессе создана совместная комиссия Одесского горсовета и областной военной администрации, которая проверяет готовность пляжей к открытию.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко подчеркнул, что решение о частичном открытии пляжей будут принимать только после результатов проверки комиссии.

После обследования и подписания соответствующих актов власти обнародуют окончательный список пляжных зон, которые будут доступны для посещения в летнем сезоне.

Отметим, уже подписан общий приказ с командованием оперативно-тактической группировки «Одесса» по подготовке доступа населения к определенным участкам побережья.