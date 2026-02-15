Ключевые моменты:

В Олимпиаде-2026 участвуют игроки НХЛ, среди которых есть хоккеисты с украинскими корнями

В Зале хоккейной славы в Торонто представлены легенды с украинским происхождением

Украинские общинные клубы в Канаде стали «кузницей» игроков для НХЛ в ХХ веке

Украинская сборная лишь однажды выступала на Олимпиаде — в 2002 году

Материал основан на личных наблюдениях автора во время просмотра Олимпийских игр-2026, официальной статистике Национальной хоккейной лиги, данных Зала хоккейной славы в Торонто и общедоступных биографиях игроков.

В тексте используются подтвержденные сведения о происхождении хоккеистов, участии НХЛ в олимпийском турнире и исторической роли украинских общинных клубов в Канаде в первой половине ХХ века.

Украинский хоккей и Олимпиада

Наш сайт уже ознакомил своих читателей с представителями украинского зимнего спорта, принимающими участие в юбилейной, 25-й Зимней олимпиаде в Милане. А сегодня мне хочется обсудить с читателями успехи украинцев в хоккее. Тех, кто удивленно заметит: так наши ж не добрались, к большому сожалению, до олимпийского уровня, попрошу набраться терпения.

Начну с…одного из примеров язвительного юмора знаменитой Фаины Раневской. Перечисляя то, что она считает истинными извращениями, она сказала: «Их, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду».

Что ж, балет — так я вообще не по этим делам, а вот о хоккее предлагаю сегодня поговорить. Не на траве, понятно: как по мне, он на гольф чем-то смахивает, так пусть Трамп там свои шары по травке гоняет. А вот хоккей на льду с детства любИм.

Зимы тогда, в 1960-е, были — будь здоров, не помню таких, чтобы в Херсоне Днепр не «ставал». Мы заливали во дворе с пацанами небольшую площадку, отыскивали в кладовках коньки — дутыши (снегурами еще назывались, привязывали их веревками к ботинкам), брали самодельные клюшки — и гоняли дотемна.

Так что сейчас, когда в разгаре ХХV Зимняя Олимпиада на первом месте для меня — это хоккейные баталии. Смотрю прежде всего их, и пусть не обижаются на меня сограждане, защищающие честь нашего флага в биатлоне и фристайле, бобслее, шорт-треке — ну не моё оно.

Жаль, что в хоккее украинская команда не представлена: в финальном раунде отбора «сине-желтые» проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6). Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

Что ж, приходится болеть за «почти» украинскую команду. Знаете, кого я так именую? Канадцев! Ниже поясню, почему, а для начала немного — о канадском хоккее. Его золотое ядро — NHL (Национальная хоккейная лига) — это лучшая профессиональная хоккейная лига мира, и она играет ключевую роль в уровне канадского хоккея.

Ищем украинцев среди канадских хоккеистов

Хотя NHL — североамериканская лига, т.е. совместная со США, бОльшая часть её лучших игроков — канадцы. По последним данным, около 40 % игроков в NHL родом из Канады, что больше, чем из любой другой страны. В сезоне 2025-26 в NHL выступают такие звёзды как Коннор МакДавид, Кейл Макар, Натаниэль МакКиннон и другие, которые считаются одними из лучших в мире.

Канада — одна из самых титулованных стран в олимпийском хоккее. Вот только крайний период: 2010 (Ванкувер) — легендарная победа дома, 2014 (Сочи) — доминирование без единого поражения. НО! 2018 (Пхёнчхан) — (БЕЗ игроков НХЛ ) — бронза, состав был полулюбительский. 2022 (Пекин) — снова БЕЗ НХЛ — ранний вылет, провал по канадским меркам. Нынешняя Олимпиада-2026 (Милан–Кортина) — игроки НХЛ участвуют! Оно и видно: чехов, традиционно успешных, в первом же матче 5:0 раскатали, как дворовую команду!

А теперь о тех, кто всегда делал и делают славу канадскому хоккею. Многие из них — игроки — виhтуозы с украинскими корнями! Вышеупомянутый Кейл Макар — это вам не шотландец, он не МакАр, это звезда с украинскими предками, и это факт!

Эта фамилия очень распространена в украинской диаспоре канадской провинции Альберта, откуда он родом. На поле он защитник, более того — один из самых доминирующих защитников XXI века. И даже есть мнение, что Макар — самый титулованный и влиятельный хоккеист с украинскими корнями за всю историю НХЛ.

В одном с ним ряду — Дмитрий Христич. Нападающий родился в Украине (Киев), один из первых украинцев в НХЛ, звезда 1990-х.

Ой, да что мы время попусту тратим: давайте заглянем в канадском городе Торонто в т.н. Зал хоккейной славы. Это один из главных музеев хоккея в мире, посвящённый истории этого спорта. Это интерактивный музей, где представлена история хоккея: от первых матчей до легендарных игроков и команд. Здесь можно увидеть множество экспонатов, фотографий, экипировки, наград и трофеев, связанных с хоккеем. Ну и где здесь «украинский след»? Его невозможно не заметить!

Уэйн Гретцки — величайший хоккеист в истории, по линии отца имеет украинские корни (фамилия изначально Грецкий). Его дед был выходцем с территории современной Украины. Терренс (Терри) Савчук — один из лучших вратарей ХХ века. Родители — украинские эмигранты.

Билл Мосиенко — легенда «Чикаго Блэкхокс», его рекорд в НХЛ — 3 шайбы за 21 секунду! Он сын украинских эммигрантов. Дейл Гаверчук — суперзвезда «Виннипег Джетс», у него украинские корни по линии отца. А еще Эд Стельмах, Майк Палматир, Кен Данейко…

Украиские хоккейные команды в Канаде

Во многих канадских городах существовали украинские хоккейные команды при общинах. Украинские хоккейные клубы в Канаде — это целый пласт истории диаспоры, особенно в первой половине ХХ века.

Это были общинные команды, при церквях, культурных центрах и спортивных союзах. И это была важнейшая «кузница» игроков для НХЛ. Манитоба, Саскачеван, Альберта, Онтарио — регионы с сильной украинской иммиграцией. Пик активности: 1920-е – 1950-е годы.

Самые известные украинские клубы и команды были в Виннипеге, который часто называют столицей украинского хоккея Канады. Это «Украинские львы»и «Украинцы». В Альберте были команды «Тризуб» и «Днепр — Украина». В Саскачеване — «Украинские звезды»,»Сич» и «Просвита», в Торонто — «Украинскик львы». Все они играли в сине-желтых цветах, и вышло из этих команд немало будущих игроков НХЛ.

По крайней мере, в нынешних олимпийских «битвах» на льду принимает участие не только Макар, но и Колтон Парайко — защитник сборной Канады. Он родился в провинции Альберта, в семье этнических украинцев. Его родители — Том и Карен Парайко — имеют украинское происхождение.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса