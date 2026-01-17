Ключевые моменты:

Михаил Донец — звезда украинской оперы, первый народный артист Украины.

Его называли «украинским Шаляпиным», тем самым, обесценивая украинское искусство.

Певец подвергся репрессиям из-за гражданской позиции и участия в Украинской революции.

В 1941 году Донца расстреляли без суда по решению руководства СССР.

Михаил Донец был одним из самых известных украинских оперных певцов первой половины XX века. Солист Киевской оперы, первый народный артист Украины и исполнитель более 130 басовых партий, он имел профессиональное признание задолго до того, как стал объектом политических репрессий.

Формула «украинский Шаляпин», которой его часто обозначали, отражала имперскую модель обесценивания украинского искусства через сравнение с российским. При этом современники отмечали его самодостаточность как артиста и активное участие в формировании украинского оперного театра в 1920–1930-х годах.

В 1930-е годы Донца преследовали не за творчество, а за гражданскую позицию — участие в Украинской революции, публичные высказывания и защиту коллег. Архивные материалы НКВД свидетельствуют, что в 1941 году он был расстрелян без суда, а в 1955 году дело закрыли за отсутствием состава преступления.

От церковного хора до Киевской оперы

Недавно мы с вами обсуждали персону Николая Скрыпника — украинского наркома образования почти 100-летней давности. Он, напомню, в условиях сталинизма пытался доказать, что украинские литература и искусство не менее успешны, чем российские. Увы, попытка оказалась тщетной, закончилась она самоубийством.

А сегодня на примере другого человека из той же эпохи давайте докажем правоту наркома Скрыпника. Хотя, по большому счету, доказывать, что украинские литература и искусство не менее успешны, чем российские — совершенно пустое занятие: это аксиома, т.е. факт, не требующий доказательств. И, тем не менее, этот другой человек вполне заслужил, чтобы его помянуть. Тем более, что его жизнь тоже прервала «своя» пуля…

Кто он? Это знаменитый украинский оперный певец — бас Михаил Иванович Донец (22 января 1883 — 1941гг.) Родился он в многодетной рабочей семье, любовь к музыке зародилась у него с раннего детства, а отец даже смастерил ему самодельную скрипку.

Лет с восьми 8 у него обнаружился красивый голос — дискант, он начал петь в церковном хоре, целых 50 копеек в месяц за это получал! Хор этот, по договору с Киевской оперой, участвовал в различных представлениях, так и стал привыкать маленький артист Донец к оперной сцене.

В последующие годы он брал уроки вокала у известнейших киевских педагогов, получал сценическую практику в одной из популярных театральных трупп в «ролях с пением». В 1903 году начал профессиональную сценическую деятельность, в 1905-м он уже был в штате Киевской оперы, а еще через год его пригласили в один из лучших приватных оперных театров Москвы.

Здесь Михаил Иванович создал себе имя, здесь он пел с Шаляпиным и Собиновым, и был равным среди равных. Современники называли его украинским Шаляпиным, и именно это было символом российского великодержавного шовинизма: русский Шаляпин был назначен образцом, верхом совершенства, а «малорос» Донец был «как» Шаляпин.

В 1913 году, будучи уже первоклассным оперным певцом, Донец вернулся в Киев, стал солистом городской оперы и очень скоро завоевал признание, даже влюбленность публики. В послереволюционные годы он стал одним из наиболее активных создателей украинского оперного театра. Много гастролировал, в его репертуаре было более 130 басовых партий! Донец среди оперных певцов стал первым Заслуженным артистом, а в 1930-м и Народным артистом Украины.

Певца Донца расстреляли без суда и следствия по указанию высшего руководства СССР

Но потом пришли черные времена беспредела НКВДистов. Советская власть не простила Донцу участия в Украинской революции. Номенклатуру «доставала» непокорность певца, его свободолюбие, смелые, часто резкие высказывания и выпады против политики советской власти.

Во время сбора театра в 1937 году он выступил в защиту арестованного директора Яновского. На него резко «наехала» центральная республиканская газета «Вести» с разгромной статьей. За Донцом крепко закрепился в среде чекистов ярлык «украинский буржуазный националист». Еще в середине 1930-х на него было заведено дело, за ним тайно следили «стукачи», разговоры подслушивались. А потом пришел 1941 год.

Певца арестовали 2 июля прямо в оперном театре, посадили в «воронок» и увезли. Официальная версия смерти Михаила Донца, зафиксированная в справке, выданной его жене карателями из НКВД : умер 10 сентября 1941 года от паралича сердца. Как с годами стало известно, смерть Таланта была мученической: пытки продолжались несколько дней.

Вот что ему инкриминировалось: «Антисоветски настроенное лицо. Критиковал мероприятия партии и правительства, распространял антисоветские пасквили и анекдоты, переписывался со знакомыми и родственниками за границей».

На допросе он показал: «Никакой контрреволюционной работой никогда не занимался и националистом никогда не был. Я любил и люблю украинскую народную песню и украинскую музыку и больше никаких националистических увлечений у меня нет».

Конечно же, его расстреляли. В архиве была найдена шифротелеграмма от 6.07.1941, которую нарком госбезопасности УССР Мешик направил в Москву своему шефу Меркулову. В этом документе сказано, что Михаил Донец был арестован по указанию Никиты Хрущёва как «националист». Там же запрашивается санкция на расстрел без суда в связи с тем, что «вывезти его из Киева затруднительно» (указывалось, что ЦК КП(б)У с этим согласен). На шифротелеграмме имеется резолюция «За» и подписи Берии, Маленкова и Молотова.

Его убили. И на десятилетия «стерли» его имя. Лишь в 1955 году дело Донца закрыли «за отсутствием состава преступления», а глава КГБ Серов лично милостиво разрешил, чтобы пластинки с записями «украинского Шаляпина» прокручивали по радио…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса