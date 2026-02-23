Ключевые моменты:

  • Мастера проекта «1000 дверей Одессы» завершили реставрацию входной группы дома Петалос (середина XIX века).
  • В ходе работ восстановлены не только деревянные створки, но и откосы, декоративная тяга и часть фасада.
  • Двери украшены сложной многослойной резьбой с маскаронами и картушами, характерными для стиля необарокко.
  • Проект реализован благодаря меценатам и окутан «темной романтичной историей».

Возвращение рельефа

Стиль необарокко, в котором выполнен вход, отличается особой экспрессией. Двустворчатые двери буквально усыпаны деталями: здесь и глубокие филенки, и треугольные сандрики, и картуши с маскаронами. За десятилетия слои масляной краски «съели» всю глубину резьбы, а нижняя часть древесины пришла в негодность.

Реставрация дверей дома Петалос в Одессе: фото до реставрации
До реставрации
В Одессе восстановили уникальные двери XIX века в доме Ольги Петалос
После реставрации

Реставраторы команды «1000 дверей Одессы» провели ювелирную работу:

  • сняли наслоения старой краски и укрепили дерево тысячами вставок;
  • по архивным образцам воссоздали утраченные элементы резьбы;
  • заменили остекление и установили современную фурнитуру: электронный замок, доводчик и защитные латунные накладки на плинтусы;
  • поверхность покрыли лазурью и защитным маслом, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.

Мастера проекта «Тысячи дверей» завершили реставрацию входной группы дома Петалос

Читайте также: В Одессе после удара дронa восстановили двери дома XIX века

Комплексный подход

Мастера не ограничились только дверями. Вместе с ними привели в порядок откосы и значительную часть стены фасада. Внутри подъезда также отремонтировали пространство вокруг входа, собрав интерьер и экстерьер в единый ансамбль.

В ходе работ восстановлены не только деревянные створки, но и откосы, декоративная тяга и часть фасада

Как отмечают авторы проекта, восстановление стало возможным благодаря меценатам. Интересно, что за финансированием этого объекта стоит «тайная романтическая история на двоих», детали которой реставраторы оставили в секрете.

Ранее в Одессе анонсировали комплексную реконструкцию исторического дома Китовера.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме