Ключевые моменты:
- Мастера проекта «1000 дверей Одессы» завершили реставрацию входной группы дома Петалос (середина XIX века).
- В ходе работ восстановлены не только деревянные створки, но и откосы, декоративная тяга и часть фасада.
- Двери украшены сложной многослойной резьбой с маскаронами и картушами, характерными для стиля необарокко.
- Проект реализован благодаря меценатам и окутан «темной романтичной историей».
Возвращение рельефа
Стиль необарокко, в котором выполнен вход, отличается особой экспрессией. Двустворчатые двери буквально усыпаны деталями: здесь и глубокие филенки, и треугольные сандрики, и картуши с маскаронами. За десятилетия слои масляной краски «съели» всю глубину резьбы, а нижняя часть древесины пришла в негодность.
Реставраторы команды «1000 дверей Одессы» провели ювелирную работу:
- сняли наслоения старой краски и укрепили дерево тысячами вставок;
- по архивным образцам воссоздали утраченные элементы резьбы;
- заменили остекление и установили современную фурнитуру: электронный замок, доводчик и защитные латунные накладки на плинтусы;
- поверхность покрыли лазурью и защитным маслом, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.
Комплексный подход
Мастера не ограничились только дверями. Вместе с ними привели в порядок откосы и значительную часть стены фасада. Внутри подъезда также отремонтировали пространство вокруг входа, собрав интерьер и экстерьер в единый ансамбль.
Как отмечают авторы проекта, восстановление стало возможным благодаря меценатам. Интересно, что за финансированием этого объекта стоит «тайная романтическая история на двоих», детали которой реставраторы оставили в секрете.
Ранее в Одессе анонсировали комплексную реконструкцию исторического дома Китовера.