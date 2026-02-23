Ключевые моменты:

Мастера проекта «1000 дверей Одессы» завершили реставрацию входной группы дома Петалос (середина XIX века).

В ходе работ восстановлены не только деревянные створки, но и откосы, декоративная тяга и часть фасада.

Двери украшены сложной многослойной резьбой с маскаронами и картушами, характерными для стиля необарокко.

Проект реализован благодаря меценатам и окутан «темной романтичной историей».

Возвращение рельефа

Стиль необарокко, в котором выполнен вход, отличается особой экспрессией. Двустворчатые двери буквально усыпаны деталями: здесь и глубокие филенки, и треугольные сандрики, и картуши с маскаронами. За десятилетия слои масляной краски «съели» всю глубину резьбы, а нижняя часть древесины пришла в негодность.

Реставраторы команды «1000 дверей Одессы» провели ювелирную работу:

сняли наслоения старой краски и укрепили дерево тысячами вставок;

по архивным образцам воссоздали утраченные элементы резьбы;

заменили остекление и установили современную фурнитуру: электронный замок, доводчик и защитные латунные накладки на плинтусы;

поверхность покрыли лазурью и защитным маслом, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.

Читайте также: В Одессе после удара дронa восстановили двери дома XIX века

Комплексный подход

Мастера не ограничились только дверями. Вместе с ними привели в порядок откосы и значительную часть стены фасада. Внутри подъезда также отремонтировали пространство вокруг входа, собрав интерьер и экстерьер в единый ансамбль.

Как отмечают авторы проекта, восстановление стало возможным благодаря меценатам. Интересно, что за финансированием этого объекта стоит «тайная романтическая история на двоих», детали которой реставраторы оставили в секрете.

Ранее в Одессе анонсировали комплексную реконструкцию исторического дома Китовера.