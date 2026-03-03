Часть Одессы без воды: где стоят автоцистерны с технической водой

Ключевые моменты:

  • Воду отключат с 10:00 до 23:00.
  • Ограничения коснутся трех районов Одессы и части пригородов.
  • В городе организован подвоз технической воды по определённым адресам.

Отключение воды в Одессе 3 марта

В Одесса 3 марта специалисты филиала Инфоксводоканал проведут аварийно-ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим с 10:00 до 23:00 будет прекращена подача воды в значительной части города и некоторых прилегающих населённых пунктах.

Чтобы частично решить проблему, в районах организуют подвоз технической воды. С 11:00 автоцистерны будут находиться по следующим адресам:

Хаджибейский район

  • ул. Б.Хмельницкого угол ул. Мясоедовской
  • ул. Балковская, 199
  • ул Космонавтов,68
  • ул. Филатова,54

Киевский район

  • ул. Семьи Глодан,10 возле АТБ
  • ул. Ак. Королева, 94 угол ул. Чикаленко
  • ул. Научная 60а
  • ул. Варненская,15

Приморский район

  • ул. Маразлиевская,1а
  • ул. Большая Арнаутская,83
  • ул. М.Арнаутская,5/7
  • пл. Соборная,10

