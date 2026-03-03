Ключевые моменты:

Воду отключат с 10:00 до 23:00.

Ограничения коснутся трех районов Одессы и части пригородов.

В городе организован подвоз технической воды по определённым адресам.

Отключение воды в Одессе 3 марта

В Одесса 3 марта специалисты филиала Инфоксводоканал проведут аварийно-ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим с 10:00 до 23:00 будет прекращена подача воды в значительной части города и некоторых прилегающих населённых пунктах.

Чтобы частично решить проблему, в районах организуют подвоз технической воды. С 11:00 автоцистерны будут находиться по следующим адресам:

Хаджибейский район

ул. Б.Хмельницкого угол ул. Мясоедовской

ул. Балковская, 199

ул Космонавтов,68

ул. Филатова,54

Киевский район

ул. Семьи Глодан,10 возле АТБ

ул. Ак. Королева, 94 угол ул. Чикаленко

ул. Научная 60а

ул. Варненская,15

Приморский район

ул. Маразлиевская,1а

ул. Большая Арнаутская,83

ул. М.Арнаутская,5/7

пл. Соборная,10

