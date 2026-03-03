Ключевые моменты:
- Воду отключат с 10:00 до 23:00.
- Ограничения коснутся трех районов Одессы и части пригородов.
- В городе организован подвоз технической воды по определённым адресам.
Отключение воды в Одессе 3 марта
В Одесса 3 марта специалисты филиала Инфоксводоканал проведут аварийно-ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим с 10:00 до 23:00 будет прекращена подача воды в значительной части города и некоторых прилегающих населённых пунктах.
Чтобы частично решить проблему, в районах организуют подвоз технической воды. С 11:00 автоцистерны будут находиться по следующим адресам:
Хаджибейский район
- ул. Б.Хмельницкого угол ул. Мясоедовской
- ул. Балковская, 199
- ул Космонавтов,68
- ул. Филатова,54
Киевский район
- ул. Семьи Глодан,10 возле АТБ
- ул. Ак. Королева, 94 угол ул. Чикаленко
- ул. Научная 60а
- ул. Варненская,15
Приморский район
- ул. Маразлиевская,1а
- ул. Большая Арнаутская,83
- ул. М.Арнаутская,5/7
- пл. Соборная,10
Читайте также: Тротуары, бордюры и трамвайные пути: в Одессе завершается масштабный инклюзивный проект
Спросить AI: