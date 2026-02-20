И сегодня в нашем утреннем «меню» немного мук выбора, состояние «думать – сложно, кушать – легко», узнаваемый в каждом втором его внутренний тигр, щепотка ностальгии и абсолютно честный тайм-менеджмент. Все как в жизни – только в формате мемов.

Коротко о муках выбора:

Состояние: голова не работает. В смысле, думать – нет, а кушать – так всегда пожалуйста!

«Можно я вам камешек, а вы мне бутерброд?»

Честный тайм-менеджмент, не находите?

Все мы немного этот тигр…

Немного актуального: тот случай, когда список регалий в подписи занимает больше места, чем сама новость:

И чуть-чуть ностальгии…

