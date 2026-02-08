Ключевые моменты:

В переговорах о восстановлении Украины ключевым приоритетом называют создание рабочих мест и рост зарплат, а не просто финансовую помощь

Исторический План Маршалла дал результат благодаря экономическим реформам, а не только деньгам

Западная Германия восстановилась благодаря отказу от жесткого госрегулирования и запуску конкуренции

Без собственного реформаторского курса даже масштабная помощь не гарантирует экономического чуда

Тема экономического восстановления Украины сегодня обсуждается не в теории, а на уровне конкретных международных переговоров и политических решений. В конце 2025 года президент Украины публично озвучил параметры возможного плана послевоенного восстановления, который обсуждается с американской стороной, включая команду Дональда Трампа.

Редакция публикует авторскую аналитическую колонку, опирающуюся на исторический опыт реализации Плана Маршалла в Европе и, в частности, на пример Западной Германии. Текст сочетает факты, экономическую логику и личную позицию автора — без попыток упростить сложные процессы до лозунгов о «спасительных миллиардах».

Материал основан на публичных заявлениях Владимира Зеленского, исторических данных о послевоенной Европе и экономических реформах Людвига Эрхарда, а также на анализе долгосрочных последствий управленческих решений, а не только объемов внешней помощи

Почему «План Маршалла» для Украины вызывает столько ожиданий

План экономического восстановления Украины, который обсуждают с командой Дональда Трампа, предусматривает создание новых рабочих мест и существенный рост доходов украинцев – до уровня тройной нынешней средней зарплаты.

Об этом, как сообщила 30 декабря 2025 года «Экономическая правда», президент Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов. Речь идет о пакете документов по восстановлению всей Украины, а не отдельных регионов.

Трамп, по словам Зеленского, считает «задачей №1″ именно создание рабочих мест в Украине, и американская сторона «очень хочет», чтобы благодаря приходу американского бизнеса на специальных условиях зарплаты украинцев были втрое выше. Аналогичные условия у нас планируют выстраивать и для европейского бизнеса — на основе договоренностей между правительствами.

Президент добавил, что на старте Украина потребует значительной суммы средств на восстановление, чтобы люди возвращались именно на новые рабочие места с более высокой оплатой, и в этом он видит большую перспективу для послевоенного развития.

Что ж, как говорится, дай бог Дональду Фредовичу Трампу здоровьичка — и физического, и, особенно, психического. Ведь совсем немного времени прошло от указанной выше даты, а планы его по оказанию «матпомощи» уже не раз менялись. «7 пятниц на неделю» — это не про него: у него их 10. Да уж, наверное это малопонятные нам элементы т.н. большой политики — болтаться, как это самое в проруби.

А сегодня, после прочитанного выше, в самый раз нам вспомнить прошлое и поговорить про «План Маршалла» — это программа США по экономической помощи Европе после Второй мирвой войны (1948–1952).

Что представлял собой настоящий План Маршалла

Если официально — «Европейская программа восстановления», направленная на реанимацию разрушенных экономик, модернизацию промышленности. Она позволила достичь быстрого роста и политической стабильности. Отметим, что СССР и его сателлиты отказались тогда от участия. Вспомнили, видать, фразу Вовы Ленина «Мы пойдем другим путём», сказанную им после повешания его братца- террориста.

План Маршалла — это потому, что был предложен госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году (он в 1953 г. стал лауреатом Нобелевской премии мира). Ниже — этот план в общих чертах.

Восстановление экономики: предоставление помощи (около $13-17 млрд на всех) для закупки оборудования, сырья и продовольствия, что стимулировало производство. Уточним, что то, что можно было купить за $1 в 1947 году, сегодня стоит примерно $15 с поправкой на средний рост цен из-за инфляции. Т.е. сейчас это 195-255 миллиардов долларов.

Модернизация: внедрение американских методов управления, технологий и повышение производительности труда.

Участники: 18 западноевропейских стран, включая Великобританию, Францию, Западную Германию, Италию, Нидерланды, которые получили основную часть помощи.

Результат: значительный экономический рост (треть по сравнению с довоенным уровнем к 1950-му).

Почему деньги не спасают без реформ

Но тут есть одно очень важное «НО», без понимания которого украинцев постигнет глубочайшее разочарование, если мы размечтаемся, что сам по себе поток «зеленых» денег в Украину всё «порешает».

Нет, сограждане, так не бывает. Деньги, оказывается, не панацея! Давайте попытаемся еще раз убедиться в этом на примере реанимации Западной Германии (страна получила название ФРГ только в 1949 году).

В этой стране, напрочь раздолбанной в результате проигрыша во Второй мировой войне, сами по себе доллары ровным счетом не решили бы НИ-ЧЕ-ГО! Но в Германии нашелся тогда умнейший человек, министр экономики (звали его Людвиг Эрхард), который, проявил смелость и мудрость пойти «поперек» предлагаемым всеми, в том числе и американцами, стандартным методам реанимации страны и сказал что-то типа «Мы пойдем другим путем!».

Да, тогда и СССР, и Германия пошли другим, каждый своим путем. К чему пришел СССР в виде своего сгнивающего «огрызка» — эрэфии, и к чему пришла ФРГ мы тоже четко видим.

Ниже я вкратце расскажу о том, что сделал с Германией и для Германии автор и исполнитель её послевоенного возрождения — Людвиг Эрхард. Это категорически НЕ означает того, что Украина, получив свою долю «матпомощи», должна под кальку скопировать то, что придумал 80 лет назад Эрхард. Это «не то пальто». Украина и украинцы должны сказать «Мы пойдем другим путем!», своим. Главное, чтобы у нас нашелся свой идеолог, свой Людвиг Эрхард. И это, мне кажется, самое сложное…

Итак, послевоенная Германия. В начале того периода она называлась Бизония, т.к. это была объединённая американская и британская зоны оккупации, получившая название от латинского «bi-» (два). С декабря 1946 г. возник кризис, когда СССР прекратил поставки продовольствия в западную, а США и Великобритания — в советскую зону.

Уровень жизни в испепеленной стране можно попытаться описать таким примером: только один из трех немцев мог расчитывать быть похороненным в гробу! Для остальных это было недостижимо: рейсмарки гитлеровской эпохи были не деньгами, а макулатурой.

Разруха и нищета…Но всего через 10 лет Западная Германия стала лидером в Европе. Чудо? Нет, чудес не бывает, просто сработал план Эрхарда. Этот мудрец — экономист проигнорировал настоятельные требования оккупантов и, что было намного сложнее, панику миллионов жителей Бизонии.

А поводов для паники было множество. У немцев были деньги — масса еще гитлеровских рейсмарок, а вот нужного товара в стране не было. Ну к примеру: если есть в продаже один-единственный радиоприемник, а желающих его купить — тысячи, то какую космическую цену загнет за него продавец?

Промышленные предприятия были в значительной степени уничтожены, оборудование уцелевших заводов и фабрик в счет репараций вывозилось за границу, но даже оставшиеся предприятия работали далеко не на полную мощность, безработица была массовой.

Да, в 1947 году Германия была обнищавшей и никаких утешительных перспектив на ближайшие годы и десятилетия, казалось, у нее не было. Немцы голодали в прямом смысле этого слова: производство зерна и картофеля, по сравнению с 1936 годом , в ЗАПАДНОЙ части страны уменьшилось в два раза, поголовье скота — в три, импорта продовольствия практически не было, а население за счет вынужденных переселенцев с Востока выросло более чем на 6 миллионов человек.

Что сделали власти? Привычно скомандовали заморозить цены. Результат мгновенный — окончательный паралич экономики: крайне дефицитные продовольственные товары распределялись по карточкам, процветали черный рынок, организованные преступные группировки и бартер. К чему стремились власти? Еще более усилить систему регулирования цен, планирования, госконтроля и распределения всех дефицитных товаров.

Как Западная Германия вышла из разрухи

И тут после 20 июня 1948 года смог сказать свое слово Эрхард — союзники в тот день провели денежную реформу. Вот оно — время Эрхарда.

Раньше не получилось бы, ведь в марте 1946 года западные союзники согласовали со Сталиным секретный «Индустриальный план» для Германии, предусматривавший, что объемы промышленного производства в стране должны в будущем составить 50-55% довоенного уровня, тяжелое машиностроение, авиа- , судостроение и еще 11 отраслей тяжелой промышленности должны быть полностью «обнулены», экспорт должен сводиться к углю и другим видам сырья, а жизненный уровень населения не должен превышать 74% довоенного.

Так что планы Эрхарда по созданию в Германии эффективной социально-экономической системы хоть уже и существовали, но просто не были нужны западным союзникам. В то время его министерству экономики приходилось заниматься воплощением в жизнь распоряжений оккупационной администрации, которая в целом проводила курс на деиндустриализацию Германии.

Но к 1948 году политическая ситуация принципиально изменилась: началась «холодная война». В советской зоне оккупации создавали свой вариант Германии, и искусственная консервация в западной части страны послевоенной разрухи играла на руку Сталину. Потому американские политики пришли к выводу, что западным немцам следует дать шанс восстановить экономику и обеспечить хотя бы приемлемый уровень жизни.

К тому же Конрад Аденауэр, которого западные союзники рассматривали как лидера Западной Германии, как, в конце концов, и произошло, смог убедить их, что государство, которое он возглавит, не будет угрожать западным демократиям, а, наоборот, сможет стать важным фактором в борьбе против вероятных попыток СССР установить свой контроль над всей Европой. Как мы видим, сегодня это уже не «вероятные попытки», а реалии…

Почему реформы Эрхарда сработали

20 июня немцы получили по 40 новеньких «твердых» уже не рейхс-, а дойчмарок, позднее — еще по 20. Зарплаты и пенсии в дальнейшем должны были выплачиваться 1:1, половина денежной наличности и сбережений граждан обменивалась 1:10, вторая половина — позднее в соотношении 1:20.

Реформа действительно носила грабительский характер, но давала шанс прекратить гиперинфляцию и начать экономическое развитие с «чистого листа». Именно Герхард указал как это сделать. Он заявил, что проблема не в недостаче госконтроля за ценами, а в его излишестве.

Товары есть, но производители не хотели продавать их за «макулатурные» рейхсмарки. А сейчас, когда появились «твердые» деньги, нужно дать максимум экономической свободы и отпустить цены.

Оккупационные власти категорически запрещали ИЗМЕНЯТЬ правила регулировки цен. Мудрый Эрхард решил: да, запрещено изменять правила, но никто не запретил ОТМЕНИТЬ эти правила. И он их отменил, даже не предупредив власти!

Это был риск, но… За одну следующую ночь (это не образно говоря, а фактически) пустые полки магазинов (и пром -, и продтоварных) оказались переполненными! Но цены — это был какой-то ужас! Началось недовольство обывателей, союзников, оппозиции, призывы к забастовкам, требования вернуть контроль.

Эрхард категорически возражал, уверял, что «лихорадка» (читай — конкуренция) заставит экономику выздороветь, конкуренция появится и нормализует цены. Он доходчиво пояснял: допустим, Фриц в мини-пекарне сделал хлеб и продает его по 3 марки. Да, дорого, но люди вынуждены покупать.

Но тут за углом Адольф открыл свое производство, и хлеб продает, чтобы быстрей раскупали, по 2-50. Фриц вынужден сбить цену до 2 марок. Ниже — уже в минус, и Адольф отвечает изготовлением хлеба по 2 марки, но уже с бОльшим весом. Фриц в долгу не остается: при той же цене хлеб, чтобы вкуснее был, он производит, к примеру, с кунжутом. Кто здесь с максимальным выигрышем? Покупатель, конечно.

Здесь на минутку отвлекусь и напомню читателям наши реалии. У нас все это работает, но, увы, с точностью до наоборот. Сейчас всё дорожает, но раньше, когда производители этого еще стеснялись, то «стабильную» цену требовали за фасованный товар все меньшего и меньшего веса. За годы с 1 кг до 600 г полегчали буханки хлеба, с 1 литра до 800 мл «усохли» кефир с молоком, что уже и говорить об упакованных крупах, сахаре, макаронах…

А Эрхард не ошибся, и все это увидели всего через год: конкуренция таки стала двигателем германской экономики. А вот «горючим» для него стали американские деньги — 3 млрд. долларов.

Именно они помогли условным Адольфу и Фрицу начать пекарное дело. Но что архиважно — товарами полки в Германии наполнились ДО поступления долларов, только благодаря конкуренции, порожденной Эрхардом. А доллары попали в уже подготовленную этим патриотом своей страны колею.

Англия и Франция тогда же получили куда бОльшие суммы, но реформы там растянулись на несколько лет. Потому что именно немец Эрхард, именно в Германии создал такие условия, что каждый доллар от «Маршалла» порождал товаров и услуг на 20 долларов. Так что не деньги в таких ситуациях «делают погоду», а условия. А их создают лидеры — патриоты.

И в течение каких-то 10-15 лет в ФРГ случилось настоящее чудо — страна фактически реализовала лозунг «Благосостояние для всех» ( как это космически далеко от «Почую кожного» преступника Януковича!). Уже в начале 1960-х рядовой «западный» немец был владельцем отдельной квартиры или дома, разъезжал на своем автомобиле, а раз в год мог позволить семейный отдых на теплых морях.

А у нас в ту пору был расхожий анекдот о том, кто, на чем, и куда ездит. Немец: езжу на маленьком экономном «Фольксвагене» на работу, а на комфортном «Мерсе» — летом в Италию или Францию, на курорт. Русский: плевал я на ваши буржуйские замашки! Я, считай, задаром на работу троллейбусом добираюсь, всего за 4 копейки. А за границу, в Венгрию, Польшу,Чехословакию меня государство отправляет бесплатно. На танке…

Какой урок из этого следует для Украины

Финализируя, повторю еще раз: послевоенная Украина (будет) и послевоенная Бизония (Германия) — это «две большие разницы». И 1:1 что-то копировать — дурное дело. Нужно просто вдуматься и сделать руководством к действию (но с учетом наших реалий) мудрую мысль патриота своей страны Людвига Эрхарда: «Освобождение экономики от бездарного и всегда деструктивного влияния бюрократии является решающим шагом к возрождению в народе моральных принципов, основывающихся на признании свободы и ответственности каждого».

Кстати, Эрхарда услышали и творчески адаптировали к своим условиям в Сингапуре и Южной Корее: результаты не требуют комментариев. Да что там они: избавившись от полоумного Мао Дзэдуна, именно таким образом с колен поднялся полунищий Китай, превратился в планетарного гиганта. Хотя точнее — монстра.

Весь мир знает и помнит, что у «немецкого чуда» был вполне конкретный «отец». Его звали Людвиг Эрхард. Даст Бог, мир узнает и об «украинском чуде». И главное для этого — вовсе не деньги на реанимацию. Нам нужен Патриот у штурвала, нужен украинский Людвих Эрхард.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса