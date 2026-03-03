Ключевые моменты:

РФ может наносить удары по системам водоснабжения и канализации городов-миллионников.

Наибольший риск — для очистных сооружений и систем водоотведения.

Эксперты предупреждают о возможных эпидемиологических последствиях.

Удары по водоснабжению Украины: новая тактика РФ

О возможной смене тактики ударов РФ заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире телеканала Киев24. По его словам, после атак на энергетику зимой российские войска могут переключиться на объекты водоснабжения в крупных городах.

Речь идёт прежде всего о таких городах, как Киев, Одесса, Днепр и Харьков. По мнению нардепа, именно мегаполисы могут стать главной целью, поскольку перебои с водой способны вызвать серьёзный коммунальный и гуманитарный кризис.

О рисках ударов по инфраструктуре водоснабжения и логистике также предупреждает Владимир Зеленский. На этом фоне он призвал громады сосредоточиться над этим вызовом.

«Мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму и Россия понимает, что энергетический террор был, но не сломал Украину», – подчеркнул глава государства в общении с украинскими журналистами.

Что будет, если Россия начнет бить по канализации

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что особенно уязвимыми являются канализационные системы и очистные сооружения. Если они перестанут работать, города могут столкнуться с серьёзными санитарными проблемами.

В тёплое время года перебои с чистой водой могут привести к вспышкам кишечных инфекций, гепатита А, пищевых отравлений и ухудшению гигиенической ситуации в жилых домах, больницах и учебных заведениях. Это, в свою очередь, способно вызвать перебои в работе предприятий и социальных учреждений.

Эксперты добавляют, что полностью вывести из строя систему водоснабжения в крупных городах сложно — существуют резервные линии, генераторы и дублирующие магистрали. Однако регулярные удары могут привести к частым локальным отключениям воды и снижению давления в сети, что существенно осложнит жизнь горожан.

