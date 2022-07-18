Нужно ли учить украинский язык за границей?

Вы спрашиваете, как важно во время войны изучать государственный язык, особенно для тех, кто вынужден был уехать за границу? Ответ прост и сложен одновременно. Нужно, если есть внутренняя потребность!

Если человек оказался в украинском окружении, если он сам активно занимается продвижением украинских нарративов в стране пребывания, участвует в многочисленных акциях в поддержку, то так или иначе он при необходимости изучает или улучшает свой украинский. Кто-то использует многочисленные волонтерские курсы украинского для детей и взрослых, поскольку это важно, учитывая определенный престиж и модность в настоящее время Украины и украинского. То есть само местное окружение – немецкое или нидерландское – хочет видеть тебя украинцем или украинкой, которых теперь с удивлением и искренним восторгом принимают во многих местных общинах. В мире теперь работает около 200 курсов по изучению украинского в 42 странах. Украинский, по крайней мере, сейчас модно изучать, ведь премьер-министры и политические деятели многих стран уже произносили фразу-другую на украинском.

С другой стороны, наша эмигрантская среда – это срез нашего общества. Есть люди, которые бежали от войны, а не от «русского мира», даже если разбили их жилье, разрушили их привычную жизнь. Эти люди теперь заняты важными вопросами устройства в новом для них мире, выбором страны для будущего проживания.

Мне лично известно несколько семей из Мариуполя, которые, проехав через пять или шесть европейских государств, готовят документы и исследуют условия переезда в Канаду, чтобы остаться там навсегда. Им не до изучения языка украинского, теперь для них более актуальный английский. А там когда-нибудь, может, и поведут своих детей в субботнюю украинскую школу в Канаде. Есть знакомые из Одессы, которые решают вопросы перевода бизнеса в Швейцарию и активно учат немецкий. Не думаю, что когда-нибудь они будут учить дополнительно украинский.

Мне вообще кажется, что нас теперь больше должен занимать вопрос, как и где учить украинский в Украине. В многочисленных городах Запада Украины открыты языковые курсы для временно перемещенных лиц. Некоторым из переселенцев намекают на желательность общения на украинском.

Мои родственники из Луцка в беседе со мной откровенно возмущались, с их точки зрения, актами неприкрытого неуважения со стороны некоторых беженцев, которые принципиально не хотят говорить по-украински. А подруга моей дочери, которая там в Луцке прожила с ребенком почти месяц, возвращаясь из-за границы, сама просто и легко вслед за ребенком перешла на украинский не только в публичном, но и в частном общении! «Это наша Родина, это же ее язык», – объясняет она свой шаг. – «К тому же здесь все говорят по-украински. Как-то тупо выделяться!»

Следовательно, все зависит от каждого конкретного человека. Чем больше будет становиться возможностей для расширения украинского языкового пространства, чем «нормальнее» и удобнее будет говорить на украинском, а не на другом, в Украине, тем больше людей будут его учить тем или иным способом. Главное, чтобы и в этом вопросе украинцы понимали и поддерживали свою главную ценность, запечатленную в нашем гербе – ВОЛЮ – СВОБОДУ! И не только для себя свободу выбора образа жизни и общения, но и для живущего рядом с тобой.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе мужчина напал на уличного музыканта из-за того, что тот пел на украинском.

Фото: mrpl.city