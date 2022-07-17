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Мужчина напал на одессита из-за того, что тот пел на украинском

Мужчина напал на одессита из-за того, что тот пел на украинском

Одессит, уличный музыкант, пел в парке песни на украинском языке. Это вызвало агрессию у проходившего мимо мужчины. Тот опрокинул техническое оборудование музыканта.

О случившемся рассказали в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел на днях на территории парка Победы. Услышав авторскую композицию в исполнении 62-летнего горожанина, правонарушитель потребовал прекратить ее пение, после чего толкнул микрофон исполнителя и скрылся.

Если верить словам очевидцев, опубликованным в соцсетях, при этом нападавший выкрикнул: «Из-за таких как ты у нас сейчас война».

Потерпевший обратился в полицию, и правоохранители сразу установили личность правонарушителя.

Такая несдержанность в отношении уличного музыканта обернулась для 36-летнего одессита уголовной ответственностью

Полицейские квалифицировали его действия по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Мужчине грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Рекомендуем вам прочитать авторскую колонку Таи Найденко: «Война и языковой вопрос».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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