Удары россиян по населенным пунктам Украины: есть погибшие и раненые

Российские войска продолжают обстреливать Украину. В результате атак зафиксированы пожары, есть раненые среди гражданских и погибшие.

Черниговщина

В Новгород-Северском районе Черниговской области российский беспилотник (БпЛА) попал в жилую застройку одного из населенных пунктов. В результате удара загорелись два жилых дома.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. По предварительной информации, две женщины в возрасте 85 и 67 лет испытали острую реакцию на стресс. От госпитализации они отказались», – сообщили в областном управлении ГСЧС.

Херсон

Этой ночью рашисты обстреляли город артиллерией. В пятиэтажном жилом доме произошел пожар – горели квартиры на третьем этаже и балконы на разных этажах. Пострадавших в результате ночных обстрелов нет.

Утром россияне снова атаковали город беспилотником. Из-за попадания загорелся микроавтобус. Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на риск повторных атак. В результате удара травмирован мужчина.

Запорожская область

В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще 22 получили ранения.

Всего за минувшие сутки российские войска нанесли 735 ударов по 43 населенным пунктам Запорожской области.

Харьковская область

Россияне убили двух медиков, нанеся удар дроном по «скорой» в Харьковской области.

В результате атаки погибли медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один медработник – 53-летний мужчина – получил многочисленные ранения, его госпитализировали.

По информации Воздушных сил, этой ночью в небе над Украиной было обезврежено 90 вражеских БпЛА.

Силы обороны Украины поразили радары и установку С-400 в Крыму

Силы обороны Украины продолжают ослаблять вражескую ПВО в оккупированном Крыму.

По официальной информации Генштаба ВСУ, в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российских агрессоров в ночь на воскресенье, 15 марта 2026 года, подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е «Противник» и 73Е6 «Пароль» в районе Либкнехтовки во временно оккупированном Крыму.

Также зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» вблизи Дальнего в Крыму.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

«В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта 2026 года радиолокационного комплекса «Валдай» в районе Приморского на территории оккупированного Крыма подтверждено его значительное повреждение. Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытию других военных объектов», – добавили военные.

Удары по тылам: поражены склады и позиции оккупантов в Запорожской области

Кроме того, по данным украинского Генштаба, в рамках снижения наступательного потенциала врага в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты военной логистики российских оккупантов.

В частности, зафиксировано поражение склада материально-технического обеспечения вблизи населенного пункта Осипенко, а также склада хранения БпЛА в районе Приморска. Оба объекта расположены на временно оккупированой территории Запорожской области.

А в субботу, 14 марта, были поражены районы сосредоточения живой силы оккупантов недалеко от Купянска Харьковской области, Шахового, Удачного и Покровска на Донетчине, а также в районе Петровки на временно оккупированной территории Херсонщины.

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются. Боевая работа продолжается.

Также напомним, что 10 марта ВСУ нанесли мощный удар по заводу «Кремний Эл» в российском Брянске.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 740 человек. Также враг потерял четыре танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 1984 год беспилотные летательные аппараты, 65 ракет, один катер (подтвержден результат предварительных поражений), 110 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Весенняя кампания россиян провалилась, – Зеленский

Весенняя кампания у россиян уже провалилась, но они увеличивают количество дронов.

Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, говоря о планах России на весенне-летнюю кампанию.

«Весенняя кампания, как и планировалось, у россиян провалилась этой весной, они не смогли наступать. Они предпринимают наступательные действия, но все они одинаковы – попытки проникновения и тому подобное. Техникой пробиться никуда они не могут – технику сжигаем. Поэтому какой-то масштабной операции у них нет, хотя на разных участках фронта с помощью тактики проникновения, постоянных штурмов они все равно пытаются действовать. Наши воины их уничтожают», – отметил глава государства.

Президент отметил, что успешной была операция в Купянске в 2025 году. Также, по его словам, была очень успешная операция на юге, которая заставила оккупантов передвигать войска из Донецкого направления. Зеленский также отметил, что разведка знает о планах оккупантов на 2026-2027 годы. Это говорит о том, что «мнений у них об остановке войны точно нет». Зеленский также увидел сейчас новые документы, где речь идет об уменьшении количества ракет и увеличении количества дронов.

«Они переходят к террору с помощью дронов. Они поняли, что это работает лучше. Ракету может сбить ПВО, а с дронами дело обстоит иначе: запустили 500 – 470–480 сбили, а остальные долетели. Они увеличивают количество дронов: FPV, оптоволокно, дальнобойные дроны, «шахеды». Это то, что мы видим. Их заказ – 7 миллионов FPV. У нас также 7 миллионов в планах. Количество FPV у нас одинаковое, кстати», – рассказал президент.

Также, по его словам, оккупанты будут пытаться что-то делать на «Запорожском направлении, Покровском, Гуляйпольском и Южном».

«Все это будет оставаться. Они после Купянска отойдут – и будут снова хотеть в Купянск. Абсолютно понятные вещи. То, что на Сумщине, Черниговщине – это просто какие-то демонстрации, там сил нет пока. Они оттуда перебросили всех на Донбасс, а потом из Донбасса на Гуляйполе, на полдак. формируют 110 тысяч. У них каждый год план – 400 тысяч. Наш план – чтобы по меньшей мере 400 тысяч у них было уничтожено за год.

Если так будет, то им придется принимать другие решения», – рассказал Зеленский.

