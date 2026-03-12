Ключевые моменты:

В Балте сохранились памятники разных исторических эпох;

Часть сооружений используется и сегодня;

Некоторые объекты находятся в запущенном состоянии или требуют реставрации;

В государственном реестре исторических городов Украины Балта имеет более 50 памятников культурного наследия местного значения, однако часть старинных зданий ещё не внесена в официальные реестры.

Во время работы над статьёй мы пообщались с местными специалистами и краеведами. В частности, историк Пётр Ткач объяснил роль Балты как столицы Молдавской Автономной ССР в 1924–1929 годах.

Редакция также получила комментарий начальницы отдела развития культуры и туризма Балтского городского совета Анастасии Фокши. По её словам, в громаде есть здания, которые необходимо поставить на учёт и внести в реестр памятников культурного наследия, однако это длительная процедура.

Также автор использовала открытые государственные источники, в частности Список исторических населённых мест Украины и документы Министерства культуры.

Дома из красного кирпича — долговечны

Старинная Балта имеет богатое историческое наследие — храмы, подземелья и уникальную архитектуру. Всё это привлекает учёных и путешественников. На окраинах города найдены исторические артефакты разных эпох — от времени пребывания здесь вестготов до остатков польского замка возле каланчи.

Что от них осталось и защищены ли они законом? Как город бережёт свои сокровища? Об этом рассказывает «Одесская жизнь».

В архитектуре Балты сочетаются классицизм, историзм и эклектика XIX — начала XX века. Своеобразными являются кирпичные жилые и административные здания, храмы, а также уникальные мацевы (мацева — это традиционное еврейское надгробие, обычно в виде вертикальной каменной плиты, установленной на могиле) на еврейском кладбище.

Кирпичный стиль характерен для Балты. Домам из красного кирпича более ста лет, и они до сих пор сохраняют способность удерживать тепло зимой и прохладу летом.

Старинные здания города интересны туристам. Это, в частности, православный Свято-Успенский кафедральный собор, старообрядческая церковь, римско-католический польский костёл Святого Станислава, пожарная каланча, дворец князей Любомирских и другие. Расскажем о некоторых из них.

На открытие собора приезжала румынская королева

Свято-Успенский собор является одним из лучших образцов церковной архитектуры Одесской области. Он был освящён 13 сентября 1915 года, тогда же в нём состоялась первая литургия.

Однако в 1924–1930 годах собор закрыли и разграбили. В здании устроили склады, затем — историко-краеведческий музей, а позже — дом атеизма. Реконструировали собор во времена румынской власти. На его открытие в 1943 году приезжала румынская королева Елена. Через 19 лет, уже при советской власти, его снова закрыли из-за строительства школы-интерната на этой территории.

Прихожане добились открытия храма в 1988 году. Балтский собор стал первым из соборов Одесской области, возвращённых церкви. Его полностью восстановили, и сегодня здание является главным украшением города.

К сожалению, пристройки к старинному зданию закрывают вид на красоту собора с улицы Шевченко. Увидеть её можно, зайдя во двор школы-интерната или со стороны улицы Госпитальеров.

Пристройки закрыли красоту

Также здесь, на улице Шевченко, рядом с собором расположена мужская гимназия, принявшая первых учеников осенью 1912 года. Зданию уже 114 лет.

В 1924–1929 годах в этом помещении размещались Центральный исполнительный комитет и обком партии Молдавской Автономной ССР.

— Когда после Первой мировой войны Молдова стала частью Румынии, Сталин решил создать собственную Молдову и забрал для этого часть территории Украины. Новое образование назвали Молдавской Автономной ССР, столицей которой в 1924 году стала Балта. Через пять лет Балта снова вошла в состав Украинской ССР. С этого времени начала работать школа №1, а в послевоенные годы — школа-интернат №1, — рассказал историк и краевед Пётр Ткач.

Напротив расположен Дом учителя, где проживали преподаватели гимназии. Он также построен из красного глазурованного кирпича. Позже здесь находился штаб танковой дивизии. Сегодня в здании расположены квартиры горожан. К сожалению, для расширения жилой площади и подведения коммуникаций жители возвели пристройки, которые частично закрыли красоту фасада. А ведь дом мог бы стать архитектурной памяткой и украшением улицы, которая когда-то считалась одной из самых красивых.

Дворец Любомирских

Усадьба князей Любомирских отражает польский период истории Балты. Здание конца XVIII века находится на улице Шевченко рядом с костёлом Святого Станислава. Усадьба входила в комплекс владений князя Станислава Любомирского.

Сегодня во дворце размещается педагогический колледж. Усадьба сохранила свой первоначальный вид, и в этом заслуга руководства и коллектива учебного заведения.

Самое старое здание было и складом, и автостанцией

Костёл Святого Станислава — самое старое здание, возвышающееся на холме города. Его построили в 1765 году по проекту архитектора Себастьяна Фесингера, приглашённого в Балту князем Станиславом Любомирским.

В советское время костёл использовался то как склад, то как автостанция с обшарпанными стенами. Одним из инициаторов возвращения католического храма верующим стал краевед Александр Таскин (ныне покойный). Благодаря его усилиям в 1993 году костёл вернули приходской общине. Здесь установлен величественный гранитный алтарь по проекту польского архитектора Марка Холевского.

Сегодня в костёле проходят службы, а также вечера органной и классической музыки.

Символ города нуждается в ремонте

На остатках бывшего замка Любомирских в 1924–1925 годах строилась пожарная часть и пожарная каланча.

Сегодня она является особенностью Соборной площади и архитектурной памяткой, с которой открывается панорама Балты. К сожалению, каланча, которую жители города считают его символом, находится в аварийном состоянии. Планы её реставрации за счёт местного бюджета и внебюджетных средств существуют, однако сроки, по известным причинам, пока остаются неопределёнными.

Первая больница города: без слёз не взглянешь

«Лечебница Императорского Человеколюбивого общества» — первая бесплатная больница города — стоит на центральной улице Любомирской и вызывает противоречивые чувства. С одной стороны — восхищение, с другой — грусть из-за её запущенного состояния.

Здание было открыто 17 января 1888 года. В советское время здесь размещалась детская больница. Позже её перевели в больничный комплекс, и здание некоторое время пустовало. Затем его передали лицею №1. Сегодня оно нуждается в капитальном ремонте и значительных средствах. Ведь не только само здание, но и хозяйственные постройки, металлическая ограда — всё находится в запущенном состоянии. Как отметила директор лицея Надежда Коптёва, работы планируется провести после войны с привлечением государственных средств.

Из усадьбы — в Талмуд-Тору

На улице Любомирской расположен Балтский лицей №1. Когда-то это было частное имущество супругов Писаревских. Зусь Матусович и его жена Идес Дувидовна подарили его вместе с усадебным участком Балтской мещанской еврейской общине под общественное училище Талмуд-Тора. Здесь детей готовили к поступлению в ешиву — высшее иудейское религиозное учебное заведение. Ученикам выдавали бесплатные завтраки за счёт благотворительности.

Старинное здание и сегодня впечатляет своей красотой.

Всё, что старше ста лет, — уже памятник

Некоторые старинные здания города со временем не удалось уберечь от неразумного использования. Их стены отделаны современными материалами, под которыми скрываются глазурованный кирпич, изящные орнаменты и фигурная кладка. Так произошло, например, с домами, где сейчас расположены магазины «Адмирал», «Парасолька», «Гаечка». К сожалению, им уже не вернуть архитектурную ценность.

Но можно сохранить от обесценивания другие сооружения, которые сегодня нуждаются в реставрации. Единственным действенным способом защиты исторических домов от разрушения является придание им статуса памятников архитектуры. За рубежом, например, действует автоматическое присвоение любому зданию старше 100 лет статуса архитектурного памятника.

Что для этого делается в Балтской громаде?

— В Балте есть объекты, которые необходимо поставить на учёт и внести в реестр памятников культурного наследия. Но это непростой процесс. Существует ряд процедур, среди которых и общественное обсуждение. Сегодня, когда в Украине идёт война, вопрос остаётся открытым, — прокомментировала Анастасия Фокша, начальница отдела развития культуры и туризма Балтского городского совета.

Цифра

Город Балта внесён в реестр исторических городов Украины — здесь насчитывается более 50 памятников культурного наследия местного значения.

Также в административных границах города расположены две памятки археологии и одна памятка садово-паркового искусства.

Откуда произошло название?

История Балты начинается со II века до нашей эры — именно тогда на этих землях поселились племена вестготов. Одно из племён возглавлял род Балтов. Позже Балта стала турецким городом. Именно тогда и возникло официальное название, происходящее от слова «барта» — оружия, похожего на топор.

Интересный факт

Глубина фундамента каланчи — семь метров, а её высота — 27 метров. Интересно, что на фундамент ушло в десять раз больше бетона, чем на саму конструкцию.

